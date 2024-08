La nueva versión de ‘El Cuervo’ divide a la crítica: “Bill Skarsgård lo hizo genial, pero este remake puede ser el peor”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El jueves, 22 de agosto, llegó a los cines nacionales la nueva versión de la película El Cuervo. Para esta cinta, se eligió a Bill Skarsgård para interpretar a Eric Draven y generó un notable entusiasmo y especulación entre los críticos y fanáticos. El actor es conocido por su habilidad para encarnar personajes complejos y oscuros, como su actuación icónica como Pennywise en la adaptación de It.

Los críticos anticipaban que Skarsgård aportaría una intensidad única al papel, combinando su capacidad para el terror con una interpretación matizada que podría hacer justicia al legado del personaje y no se equivocaron; sin embargo, se mostraron decepcionados de la trama.

La prensa especializada tuvo la oportunidad de ver El Cuervo antes de su estreno y han estado atentos a cómo el director Rupert Sanders abordó la atmósfera y el estilo visual en este remake, especialmente después de la influencia duradera del original de 1994. Esperaron que la película mantenga la estética gótica y melancólica que definió la versión de Alex Proyas, no obstante, sus comentarios han sido divididos.

¿Qué dice la crítica de la nueva versión de El Cuervo?

La página The Reel Roundup calificó el remake de El Cuervo como "una degradación a la versión de 1994". "Es una nueva versión anodina que, a diferencia de la original de 1994, solo se redime parcialmente gracias a sus secuencias de acción extremadamente sangrientas y demencialmente sangrientas. Aun así, el público está mejor sin esta resurrección cinematográfica completamente innecesaria".

Para The Hollywood Reporter, "es una película de humor lento y excesivamente seria que nunca despega". Además, resalta que se centran más en la estética y no en la historia en sí. "Considerando la larga lista de directores y actores principales involucrados en el proyecto en sus 16 años de desarrollo intermitente, el resultado, sobrecargado y sin vida, no debería sorprendernos".

"Superficial e irreflexiva", fueron los adjetivos que utilizaron desde Slash Film. "Gracias a una edición descuidada y a una falta general de perspicacia narrativa básica, los acontecimientos se suceden a toda velocidad sin demasiada explicación, resonancia emocional o, en algunas escenas, comunicación básica. Ha habido algunas películas sobre El Cuervo verdaderamente terribles desde 1994, pero esta puede fácilmente clasificarse como la peor".

Sin embargo, no todas las críticas han sido negativas y muchos han tenido comentarios divididos como la crítica de cine Vicky Hope quien se mostró en desacuerdo con el medio mencionado. "No la llamaré la mejor película que he visto, pero tampoco la peor. Aunque la fotografía tiene algunos momentos hermosos, los personajes (especialmente Eric) se sienten un poco planos. No sabemos casi nada sobre él de principio a fin", escribió en X, antes Twitter.

Por el lado de Physical Media, destacó la actuación de Bill Skarsgård: "No me importa lo que digan los demás El Cuervo fue muy divertido, pero no tengo nostalgia de la versión de 1994. Me encantaron todas las imágenes góticas y Bill lo hizo genial".

Bill Skarsgård, actor conocido por interpretar al payaso Pennywise en el filme de terror 'It', encarnó al siniestro Eric Draven.Fuente: Lionsgate

¿De qué trata el remake de El Cuervo y quiénes actúan?

La nueva versión de El Cuervo seguirá, básicamente, la misma trama de sus antecesoras: The Crow (1994), The Crow: City of Angels (1996), The Crow: Salvation (2001) y The Crow: Wicked Prayer (2005).

"Las almas gemelas Eric Draven y Shelly Webster son brutalmente asesinadas cuando los demonios de su oscuro pasado los alcanzan. Al tener la oportunidad de salvar a su verdadero amor sacrificándose, Eric se propone vengarse despiadadamente de sus asesinos, atravesando los mundos de los vivos y los muertos para arreglar las cosas equivocadas", describe la sinopsis oficial.

Bill Skarsgård y FKA Twigs protagonizarán la nueva versión de The Crow (por su nombre en inglés). El elenco de actores lo completan: Danny Huston, Isabella Wei, Laura Birn, David Bowles, Paul A Maynard, Sami Bouajila, Jim High, y Jordan Bolger.

¿Quién es Bill Skarsgård, protagonista de El Cuervo?

Bill Skarsgård es un actor sueco nacido el 9 de agosto de 1990 en Vällingby, Suecia. Es parte de la conocida familia Skarsgård, que incluye a su padre, Stellan Skarsgård, un renombrado actor, y a sus hermanos, Alexander Skarsgård y Gustaf Skarsgård, quienes también son actores destacados.

El artista quizás más conocido internacionalmente por su papel como Pennywise, el aterrador payaso en la adaptación cinematográfica de It (2017) y su secuela It Chapter Two (2019), basadas en la novela de Stephen King. Alabó su interpretación de Pennywise por su capacidad para infundir terror y darle una nueva dimensión al icónico villano.

Además de su trabajo como el payaso de terror, Bill Skarsgård ha aparecido en una variedad de películas y series de televisión, incluyendo Atomic Blonde (2017), Deadpool 2 (2018), y la serie de televisión Castle Rock (2018-2019), basada en las obras de Stephen King. Su versatilidad como actor le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes, desde héroes hasta villanos, consolidándose como una figura prominente en el cine contemporáneo.

