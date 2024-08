'Alien: Romulus' trajo de regreso a un actor fallecido utilizando inteligencia artificial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor Ian Holm, fallecido en 2020, "regresó a la gran pantalla" para interpretar nuevamente al androide Ash en la nueva entrega de la franquicia Alien, titulada Alien: Romulus. Esta ‘reaparición’ fue posible gracias al uso de inteligencia artificial (IA), según confirmó el director de la cinta, Fede Álvarez, en una entrevista con Los Angeles Times.

El cineasta detalló que la familia del recordado actor estuvo de acuerdo con la decisión de recrear a Holm utilizando una combinación de tecnología avanzada, efectos especiales y la voz modificada por IA del actor Daniel Betts. Además, se utilizó un animatrónico con la apariencia de Holm, controlado por marionetistas, que fue mejorado con efectos CGI.

"No intentábamos hacer lo que no se puede hacer, que es reproducir el talento de esa persona como actor, porque se trata de otro personaje. Lo único que tienen en común es el parecido", manifestó el director. "Sabíamos que íbamos a crear un animatrónico, y que después íbamos a hacer mejoras CGI en la boca y en los ojos en función de las tomas. Entonces surgió la pregunta: '¿Qué cara tiene? ¿Quién es? El único que no había reaparecido y que nos parecía fascinante era Ian Holm".

Fede Álvarez defiende el uso de la IA en Alien: Romulus

El cineasta también mencionó que la viuda de Ian Holm expresó que al actor le habría encantado formar parte de este proyecto, especialmente porque sentía que Hollywood le había dado la espalda en los últimos años. "Le encantaba este personaje en particular", comentó Álvarez.

La decisión de usar IA ha generado comparaciones con lo ocurrido en 2016 con Rogue One: A Star Wars story, cuando se recreó digitalmente al actor Peter Cushing para interpretar al Gran Moff Tarkin, décadas después de su muerte. En esa ocasión, también se presentó una versión rejuvenecida de la Princesa Leia, interpretada por Carrie Fisher, quien aún vivía al momento del estreno.

A pesar de la controversia, Álvarez defendió que el uso de la IA fue mucho más costoso que contratar a otro actor y aseguró que todo el proceso se hizo con el consentimiento de la familia de Holm. "Lo hicimos todo con mucho respeto", concluyó.

