Nueva película 'El señor de los anillos: la caza de Gollum' ya tiene fecha de estreno en cines

¡Confirmado! Warner Bros anuncio la fecha de estreno de la esperada película sobre Gollum protagonizada y dirigida por Andy Serkis. Conoce todos los detalles.

El señor de los anillos ya tiene la fecha de estreno en cines de la primera película de su nueva saga. De acuerdo con información de Variety y The Hollywood Reporter, el largometraje ya fijó el día de su lanzamiento con el icónico personaje de la épica franquicia cinematográfica.

Ambos medios internacionales señalaron que, tanto Warner Bros como la productora New Line Cinema, confirmaron la fecha de estreno de El señor de los anillos: la caza de Gollum para el 17 de diciembre de 2027, siendo el primer proyecto de la nueva saga de Peter Jackson que retornará a la pantalla grande.

"Hasta ahora, la película tiene el lucrativo pasillo de fin de año para ella sola, pero eso seguramente cambiará a medida que otros estudios llenen sus calendarios", precisó The Hollywood Reporter.

Luego de recaudar cerca de 3 mil millones de dólares en taquilla mundial con sus seis películas, Peter Jackson se une otra vez junto a Fran Walsh y Philippa Boyen, su equipo ganador del Oscar con El señor de los anillos y El Hobbit para crear dos nuevos proyectos siendo el filme de Gollum el primero en revelar su estreno.

"La fecha de estreno de La Caza de Gollum no sorprende, dado que las seis películas de las trilogías de Peter Jackson, El Señor de los Anillos y El Hobbit, se estrenaron en diciembre, antes de las fiestas navideñas", agregó Variety.

Andy Serkis protagonizará y dirigirá la película El señor de los anillos la caza de Gollum. | Fuente: Instagram (andyserkis)

Andy Serkis protagonizará y dirigirá El señor de los anillos: la caza de Gollum

Por otra parte, se ratificó que Andy Serkis protagonizará y dirigirá la película El señor de los anillos: la caza de Gollum, que fue anunciada por Warner Bros en mayo de 2024.

Serkis volverá a encarnar el malévolo Golum luego de hacerlo mediante captura de movimiento de manera breve en La comunidad del anillo (2001) y después sacar a relucir al personaje en los largometrajes: Las dos torres (2002) y El retorno del Rey (2003).

Del mismo modo, Fran Walsh y Philippa Boyens se encargarán de escribir el guion de El señor de los anillos: la caza de Gollum. Precisamente, Boyens dio una entrevista la revista Empire precisando que esta el filme tendrá una historia "bastante intensa que transcurre después de la fiesta de cumpleaños de Bilbo y antes de las Minas de Moria".

"Es un fragmento específico de una increíble historia jamás contada, narrada desde la perspectiva de esta increíble criatura", declaró el guionista.

Gollum apareció en las tres película de la exitosa trilogía de El señor de los anillos. | Fuente: New Line Cinema

¿Quiénes actuarán en El señor de los anillos: la caza de Gollum?

La película El señor de los anillos: la caza de Gollum todavía no ha confirmado su elenco oficial. No obstante, ya miembros originales de la recordada franquicia han anunciado su intención de regresar. Entre los que se pronunciaron están: Ian McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas) y Viggo Mortensen (Aragorn).

"Todos ellos han expresado su interés en regresar para la nueva película si la historia encaja con la participación de sus personajes, aunque no se ha confirmado ningún otro reparto", expresa Variety. "El director de la segunda película aún no se ha anunciado", agrega The Hollywood Reporter.

El señor de los anillos estrenó una versión animada el 2024 con el filme El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim. Sin embargo, La caza de Gollum será la primera película de acción real que confirma el retorno de El señor de los anillos desde el filme El Hobbit: la batalla de los cinco ejércitos, el 2014.

