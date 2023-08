Las películas esperadas en el Festival Venecia y la ausencia de actores debido a la huelga

El Festival de Cine de Venecia celebra su edición número 80, del 30 de agosto al 9 de septiembre, en medio de la huelga de actores de Hollywood, el protagonismo de Netflix -que presenta varios de los títulos más prometedores- y la presencia de directores de primer nivel, incluidos algunos envueltos en polémicas, como Roman Polanski, Woody Allen y Luc Besson.

Entre las películas más esperadas de la competencia oficial se encuentra Maestro de Bradley Cooper, quien ya estuvo envuelto en la polémica por el uso de una prótesis nasal para interpretar al compositor Leonard Bernstein (creador de la música de West side story); así como The killer de David Fincher, un thriller psicológico protagonizado por Michael Fassbender y Tilda Swinton. Mientras que el director chileno Pablo Larraín sorprende con El conde, una comedia negra en la que convierte al exdictador Augusto Pinochet en un vampiro de 250 años. Las tres cintas fueron realizadas de la mano de Netflix.

Otra película destacada es Priscilla, en la que Sofia Coppola explora el lado más desconocido de Elvis Presley a través de los ojos de su exesposa, interpretada por Cailee Spaeny. También resalta Memory, de Michel Franco, que cuenta con Jessica Chastain y Peter Saarsgard como protagonistas. Por otro lado, Poor Things, de Yorgos Lanthimos, presenta a una mujer interpretada por Emma Stone, devuelta a la vida por un científico poco convencional, interpretado por Willem Dafoe. Finalmente, en Ferrari, de Michael Mann, Adam Driver, Penélope Cruz y Shailene Woodley cuentan la historia de Enzo Ferrari, el creador de la famosa marca de automóviles.

Fuera de la competencia

El cierre del festival está reservado para el apasionante filme La sociedad de la nieve de J.A. Bayona. Inspirado en el libro de Pablo Vierci, esta película narra los relatos de los sobrevivientes del famoso accidente aéreo de los Andes en 1972. Para Bayona, conocido por filmes como Lo imposible y Un monstruo viene a verme, este proyecto marca su regreso a la producción en español después de su debut en 2007 con El orfanato.

Woody Allen regresa al cine con su película número 50, Coup de chance, ambientada en París. Wes Anderson presenta The Wonderful story of Henry Sugar con un reparto de lujo que incluye a Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch y Ben Kingsley. Por su parte, Richard Linklater ofrece una intrigante mezcla de comedia negra y estudio psicológico en su filme Hit man. Finalmente, en The palace de Roman Polanski, un lujoso hotel en la víspera de Año Nuevo de 1999 es el escenario de encuentros inesperados entre trabajadores y huéspedes.

¿Es posible un festival sin estrellas?

Adam Driver, Jessica Chastain y Mads Mikkelsen, entre otros actores, han confirmado su asistencia, según han indicado a EFE fuentes del festival. Sin embargo, la mayoría de las estrellas de Hollywood, como Carey Mulligan, Michael Fassbender, Tilda Swinton, Emma Stone, Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch y Penélope Cruz, no lo han hecho.

La presencia de estas estrellas está en el aire debido a la falta de avances en el conflicto entre el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA), en huelga desde el pasado 14 de julio, y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), que engloba a los grandes estudios y plataformas, quienes exigen regular la inteligencia artificial, remuneraciones más altas por el "streaming" y aumentos del salario mínimo, entre otras demandas.