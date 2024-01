¡Confirmado! Five Nights At Freddy’s tendrá otra película tras el éxito en taquilla el 2023

Five Nights At Freddy’s ya viene alistando una nueva película luego del éxito en el 2023 ubicándose entre los 20 proyectos más taquilleros y ser el largometraje en el género de terror basado en videojuegos con la mejor ubicación en el portal de cine Box Office Mojo. De acuerdo con información de Variety, fue el mismo protagonista de la primera entrega, el actor Josh Hutcherson (Mike Schmidt), quien confirmó la noticia.

Según informó la revista estadounidense, Josh Hutcherson, quien viene participando en el circuito de prensa de la película The Beekeeper, reveló que la secuela de Five Nights At Freddy’s ya viene concretando su historia para iniciar las grabaciones próximamente.

“Sé que ahora mismo están en el proceso de concretar la historia (de una película de Five Nights At Freddy’s) y quieren comenzar lo antes posible (…) Obviamente, los fanáticos son increíbles y están incondicionales. Para mí, ser parte de esto fue genial y fenomenal”, declaró Hutcherson.

Seguidamente, el actor de 31 años expresó su sorpresa al ver la gran conexión que tuvo Five Nights At Freddy’s con el público de las salas de cine.

"No creo que nadie, ni siquiera de nuestro lado, esperara que realmente conectara como lo hizo. Me muero por volver al set. Emma Tammi, nuestra directora, estuvo fantástica y fue un mundo muy divertido en el que jugar. Estoy emocionado de ver qué harán a continuación”, agregó.

Josh Hutcherson encarnó al guardia de seguridad Mike Schmidt en Five Nights At Freddy’. | Fuente: Blumhouse

Five Nights At Freddy’s se volvió la película de terror más taquillera en Perú

Five Nights at Freddy’s, basada en el popular videojuego de terror creado por Scott Cawthon, se volvió la película de terror con mayor recaudación de taquilla en el Perú luego de estrenarse el último 26 de octubre, de acuerdo con información difundida por el filme en redes sociales.

El largometraje pudo reunir a más de 132 mil espectadores en su primer día de su lanzamiento en las salas de cine siendo una de las más vistas por los fanáticos de la franquicia que no dudaron en disfrutar del ambiente tenebroso del videojuego.

Five Nights At Freddy’s también fue un éxito en Latinoamérica

La película, producida por Blumhouse, no solo tuvo gran acogida en el Perú sino también a nivel internacional donde ya es la cuarta de mejor apertura mundial para un largometraje de terror.

Five Nights at Freddy’s recibió el apoyo de la comunidad de cosplayers peruanos. Fanáticos fueron a ver la película a los cines vestidos como los personajes Freddy, Chica, Foxy, Bonnie y Cupcake con el objetivo de crear un ambiente de terror y una vivencia más real del videojuego.

'Five Nights at Freddy's' se estrenó en los cines de Estados Unidos el último 27 de octubre. | Fuente: Blumhouse

¿De qué trata la película Five Nights At Freddy’s?

El filme Five Nights At Freddy’s está basado en el popular videojuego, creado por Scott Cawthon, captando un mayor número de fanáticos generando expectativas antes de Halloween.

"Un hombre comienza un trabajo como guardia de seguridad nocturno en el restaurante Freddy Fazbear's Pizza, donde descubre que los animatrónicos se mueven por la noche y matan a cualquiera que vean. Adaptación de la exitosa saga de videojuegos homónima creada en 2014 por Scott Cawthon", describe la sinopsis oficial.