'Five Nights at Freddy's' lidera la taquilla en cines de EE. UU., pese a estrepitosa caída

'Five Nights at Freddy's' sigue firme en el primer lugar de la taquilla en los cines de Estados Unidos luego de su estreno el último 27 de octubre. Y es que la película, basada en el popular videojuego de terror, consiguió 19,4 millones de dólares en su segundo fin de semana por encima de 'Taylor Swift: The Eras Tour', documental de conciertos de Taylor Swift, que logró 13,5 millones de dólares en la cuarta semana de su lanzamiento.

Sin embargo, 'Five Nights at Freddy's' tuvo una estrepitosa caída en estos últimos días pues lo recaudado (19,4 millones) refleja 76% menos de lo que obtuvo la película de Universal y Blumhouse en los primeros días donde logró 80 millones de dólares, teniendo en total, de acuerdo con cifras de Variety, 113 millones de dólares.

“Las ventas de entradas del segundo fin de semana siguen siendo decentes para la película con un presupuesto de 20 millones de dólares, que aterrizó simultáneamente en el servicio de streaming Peacock. Aunque Peacock tiene muchos menos suscriptores que rivales, como Disney y Netflix, los analistas de taquilla sugieren que el lanzamiento digital del día y la fecha está detrás de la gigantesca caída en la venta de entradas”, precisa el portal estadounidense.

A pesar de las cifras desalentadoras, 'Five Nights at Freddy's' se convirtió en la película de terror más taquillera del año superando a otros largometrajes del género como ‘La Monja 2’ con 85 millones de dólares, ‘M3GAN’ con 95 millones, y ‘Scream 6’ con 108 millones. Además, el filme, protagonizado por Josh Hutcherson (Mike Schmidt), consiguió 103 millones de dólares a nivel internacional, elevando su recaudación global hasta 217 millones.

'Five Nights at Freddy's' sigue firme en el primer lugar de la taquilla estadounidense. | Fuente: Blumhouse

'Five Nights at Freddy's' entre las películas con mayor caída en una semana

Asimismo, diversos medios de cine afirman que 'Five Nights at Freddy's' entró al top de las películas que mayor caída tuvieron del primer al segundo fin de semana de su estreno.

Hasta hace unos días, ninguna película superaba el 74% de porcentaje en caída en la taquilla tras lograr más de 50 millones de dólares en su primer fin de semana. La última más cercana fue ‘Cincuenta sombras de Grey’, de Sam Taylor-Wood, que bajó de 85 millones a 22 millones de dólares. Sin embargo, 'Five Nights at Freddy's' logró superar la negativa cifra con 76%.

Es importante mencionar que el récord lo tiene ‘Persecución al límite’, protagonizada por Nicholas Hoult, que tuvo una caída del 88,5%, siendo la película con mayor bajón en su taquilla con menos de 50 millones dólares. Otros filmes que tuvieron el mismo problema, pero con menor porcentaje, fueron: ‘Viernes 13’ (80,4%) y ‘Halloween: El Final’ (80%).