Globos de Oro 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto, los momentos clave y todos los ganadores del cine y la televisión

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood celebra este 11 de enero la edición 83 de los Globos de Oro. Nikki Glaser regresa como anfitriona de una gala donde Una batalla tras otra lidera las nominaciones en cine, mientras que The White Lotus encabeza las categorías de series.

Redacción RPP

¡Bienvenidos a la cobertura de los Globos de Oro 2026!

Llegó el domingo más esperado por los amantes del cine y la televisión. La edición 83 de los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood promete ser épica. Desde el mítico Beverly Hilton, te traemos el minuto a minuto de la gala que define el rumbo hacia los Oscar.

¿Quién se llevará la gloria? ¿Habrá sorpresas en la alfombra roja? RPP te acompañará en vivo con todos los detalles.

Globos de Oro 2026 Globos de Oro

