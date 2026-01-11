Ahora

¡Bienvenidos a la cobertura de los Globos de Oro 2026!

Llegó el domingo más esperado por los amantes del cine y la televisión. La edición 83 de los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood promete ser épica. Desde el mítico Beverly Hilton, te traemos el minuto a minuto de la gala que define el rumbo hacia los Oscar.

¿Quién se llevará la gloria? ¿Habrá sorpresas en la alfombra roja? RPP te acompañará en vivo con todos los detalles.