Berlinale 2026: cortometraje peruano ‘Allá en el cielo’ de Roddy Dextre debuta a sala llena en el Festival de Berlín

La producción peruana compite por el Oso de Cristal en la sección Generation 14plus y tuvo una ovacionada premiere mundial en la Berlinale 2026.

El cine peruano vuelve a destacar en uno de los festivales más importantes del mundo. El cortometraje Allá en el cielo, dirigido por Roddy Dextre, tuvo su estreno mundial en la Berlinale 2026 ante una sala completamente llena.

El corto —titulado internacionalmente Nobody Knows the World— forma parte de la sección Generation 14plus, dedicada a películas que exploran con sensibilidad las experiencias de la adolescencia y la juventud. Además, compite por el Oso de Cristal, uno de los premios más importantes de esta categoría.

La producción contó con un equipo creativo encabezado por Javier Salvador (producción general), Luciana Masías (dirección de arte), Betito Barzola (montaje), Julián Estrada (fotografía), Ernesto Trujillo (sonido) y Franco Parodi (asistencia de dirección).

El cortometraje recibió estímulos del Ministerio de Cultura del Perú y contó con la participación de coproductores de México, Colombia y Brasil, consolidando una apuesta regional.

Un estreno con aplausos en Berlín

Antes de la premiere, Roddy Dextre conversó con RPP y destacó la importancia del festival para el cine nacional. “La Berlinale mantiene una relación especial con el cine peruano y me emociona que Allá en el cielo compita en un evento con tanta tradición”, señaló.

Tras la proyección, el director compartió su emoción desde Berlín: “La gente reaccionó muy bien, hubo aplausos largos. A los directores que estrenaron con nosotros les encantó. Estamos muy contentos porque el nivel es bueno".

En la misma sección también se estrenaron The Thread (Reino Unido), Ni’er (China), Hotel Oblique (Alemania) y Memories of a Window (Estados Unidos–Irán), consolidando un programa diverso y competitivo.

'Allá en el cielo' cuenta con las actuaciones de Ransés Naranjo Franco, Gabriel Merino Dorival, Kenyi Farfán Baique y Santiago Solórzano Zevallos.Fuente: Los Chicxs Altos Producciones

¿Quién es Roddy Dextre?

Con trayectoria en la industria publicitaria en Perú y Latinoamérica, Roddy Dextre da el salto al cine con una propuesta que combina compromiso social, memoria e identidad. Allá en el cielo es su primer trabajo acreditado como director, además de asumir los roles de guionista y productor.

El cortometraje es dirigido, producido y escrito por Roddy Dextre, quien firma su primer trabajo acreditado en el circuito internacional.Fuente: Los Chicxs Altos Producciones

¿De qué trata Allá en el cielo?

El cortometraje toma su nombre de la canción popular de despedida de los difuntos, Allá en el cielo, escrita por José Luis Maura e interpretada en la película por Chacalín.

La historia sigue a Chito, un niño de 11 años que crece en la periferia de Lima, en un entorno donde los vivos y los muertos parecen convivir sin fronteras claras. En un barrio donde las tumbas funcionan como cancha y patio de juegos, el protagonista transita una infancia marcada por la precariedad, el trabajo temprano y la violencia, sin dejar de imaginar un futuro distinto.

Uno de los ejes centrales del filme es la infancia en contextos vulnerables. La cámara observa los juegos, rituales, miedos y vínculos de los niños con la vida y la muerte. El proyecto fue desarrollado con adolescentes no actores que viven en estos entornos, así como con niños de una casa hogar y un colegio público del Callao, en un proceso profundamente colaborativo.

