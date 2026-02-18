'Líbralos del mal': fecha de estreno, elenco, tráiler y todo sobre el thriller psicológico con Tatiana Maslany

Con una puesta en escena inquietante y un enfoque en el horror íntimo y psicológico, la película promete convertirse en uno de los estrenos más perturbadores de la temporada en cines.

Tras su paso por el universo Marvel con la miniserie de She-Hulk, Tatiana Maslany regresa a la pantalla grande con un giro radical: el thriller psicológico Líbralos del mal, una historia donde el verdadero horror no solo proviene de fuerzas oscuras, sino también de los secretos que pueden destruir una relación.

Dirigida por Oz Perkins (Longlegs, El mono) y coprotagonizada por Rossif Sutherland, la cinta mezcla suspenso, drama emocional y terror en una experiencia intensa que mantiene la tensión hasta el último minuto.

La película ya ha generado reacciones entre reconocidos cineastas del género. “Una experiencia de terror puro”, comentó Fede Álvarez, director de Alien: Romulus. Por su parte, James Wan —creador de sagas como Saw, Insidious y The Conjuring— la describió como “un descenso terrorífico hacia la locura”. En la misma línea, el ganador del Oscar Guillermo del Toro, reconocido por La forma del agua, aseguró que se trata de “un origami de terror que se pliega a sí mismo con habilidad”.

Mira el tráiler de Líbralos del mal a continuación...

¿De qué trata Líbralos del mal?

La película sigue a Liz (Maslany) y su pareja, quienes viajan a una cabaña aislada para celebrar su aniversario. Lo que comienza como una escapada romántica se convierte en una pesadilla cuando él debe marcharse de forma inesperada por una emergencia laboral, dejándola sola en un lugar que esconde una presencia maligna.

A medida que la amenaza se hace más evidente, también emergen las fracturas de la relación, creando una atmósfera opresiva donde el miedo es tan psicológico como sobrenatural.

¿Quiénes actúan en Líbralos del mal?

Además de Maslany y Sutherland, el reparto incluye a:

Glen Gordon

Birkett Turton

Logan Pierce

Eden Weiss

Cassandra Ebner

Tess Degenstein

Erin Boyes

Claire Friesen

Christin Park

Gina Vultaggio

¿Qué dicen las críticas?

En Rotten Tomatoes, la película cuenta con 53% de reseñas positivas (sobre 95 críticas), mientras que en Metacritic alcanza un puntaje promedio de 54/100, lo que indica opiniones mixtas. El público encuestado por CinemaScore le otorgó una calificación promedio de “D+”.

Desde The Guardian, el crítico Jesse Hassenger señaló que, aunque no es tan ambiciosa como otros referentes recientes del terror, su propuesta resulta efectiva dentro de su atmósfera contenida. Por su parte, Kristy Puchko, de Mashable, destacó su diseño sonoro y su tensión surrealista.

¿Cuándo se estrena Líbralos del mal en Perú?

La película se estrenó en Estados Unidos, Canadá y Australia en noviembre de 2025. Ahora, desde el 19 de febrero, llega a los cines de Perú a nivel nacional.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis