He-Man ya tiene a su protagonista para el nuevo live-action de 'Masters Of The Universe'

He-Man regresará pronto a los cines de la mano del director Travis Knight, quien viene preparando una nueva adaptación live-action de Masters Of The Universe. En ese sentido, con el fin de iniciar el rodaje de la película, Amazon MGM y Mattel Films acaban de confirmar al actor que encarnará al príncipe Adam. ¿De quién se trata?

Ambas productoras hollywoodenses decidieron contratar a Nicholas Galitzine, actor de 29 años quien protagonizó recientemente, junto con Anne Hathaway, el drama romántico de Prime Video, The Idea of You, o La idea de ti

Según informó Deadline, Galitzine será quien interprete a He-Man, el hombre más poderoso del universo, en una nueva historia contra su archienemigo Skeletor. Por otro lado, el propio actor expresó, mediante sus redes sociales, su emoción de tener el papel protagónico en la película de Mattel.

"¡Por el poder de Greyskull! ¡Yo tengo el poder! Estoy más que orgulloso de anunciar que interpretaré al príncipe Adam de Eternia en Masters of the Universe. Ha sido un sueño durante tanto tiempo interpretar a alguien con su corazón, humor y heroísmo, no puedo esperar a empezar", escribió el actor en Instagram confirmando la noticia de este miércoles 29 de mayo.

Nicholas Galitzine fue elegido para encarnar a He-Man en la nueva película 'Masters Of The Universe'.Fuente: Instagram (nicholasgalitzine)

¿Quién es Nicholas Galitzine, el nuevo actor de He-Man?

Nicholas Dimitri Constantine Galitzine es un actor y cantante británico de 29 años. Inició su carrera actoral desde muy joven protagonizando la película de drama americano High Strung el 2016, además de ser recordado por estar en Chambers, la serie de horror de Netflix.

No obstante, la fama de Nicholas Galitzine empezó el 2021 con su papel del príncipe Robert en la película musical de Cenicienta protagonizada por la actriz de origen cubano-mexicano Camila Cabello. El 2023, el actor encarnó una versión de la novela romántica LGBTQ, Rojo, blanco y sangre azul, donde interpretó a un ficticio Príncipe Harry.

Este 2024, Nicholas Galitzine viene consolidando su carrera al protagonizar, junto con Anne Hathaway, La idea de ti, drama romántico que logró 50 millones de espectadores en sus dos primeras semanas en Prime Video. También protagonizó la serie de drama histórico, Starz Mary & George, junto a Julianne Moore y Tony Curran.

La película live-action 'Masters of the Universe' se estrenará el próximo 5 de junio de 2026.Fuente: Filmation

Película 'Masters Of The Universe' se estrenará en junio de 2026

Semanas atrás, Deadline reveló que Travis Knight, recordado por dirigir el filme Bumblebee (primer spin-off de la saga de Transformers), viene dirigiendo el guion de la película Masters Of The Universe escrito por Chris Butler bajo la producción de Mattel y Escape Artists.

El portal especializado en cine, además, sostuvo que Mattel y Amazon Studios fijaron la fecha de estreno de la película para el próximo 5 de junio de 2026. Esto, luego de varios años en demorarse en encontrar una productora tras estar primero en Sony y luego en Netflix, quienes, finalmente, se negaron a realizar el proyecto.

¿De qué trata el nuevo live-action ‘Masters Of The Universe’?

El nuevo live-action de Masters Of The Universe aún no cuenta con una sinopsis oficial. Por el momento, Deadline confirmó que la historia de esta nueva adaptación cinematográfica partirá del borrador escrito por David Callaham y los hermanos Aaron y Adam Nee.

Sin embargo, el medio difundió un primer vistazo de la sinopsis de la película de Travis Knight, quien deberá buscar a los actores que interpretarán a Skeletor y los otros personajes de la saga.

“La película sigue al príncipe Adam, de diez años, que se estrelló en la Tierra en una nave espacial y fue separado de su mágica Espada de Poder, el único vínculo con su hogar en Eternia. Después de localizarlo casi dos décadas después, el Príncipe Adam regresa a través del espacio para defender su planeta natal contra las fuerzas malignas de Skeletor. Pero para derrotar a un villano tan poderoso, el príncipe Adam primero tendrá que descubrir los misterios de su pasado y convertirse en He-Man: el hombre más poderoso del universo”, se lee.

Dolph Lundgren encarnó a He-Man en película de 1987

Esta no es la primera vez que He-Man y los maestros del universo estarán en la pantalla grande. En 1987, el director Gary Goddard llevó a los cines la adaptación de la popular serie animada producida por Filmation basado en la línea de juguetes de Mattel.

En aquella oportunidad, fue el actor Dolph Lundgren quien interpretó a He-Man junto con Frank Langella como el villano Skeletor. El elenco lo completaron Meg Foster, Chelsea Field, Jon Cypher, Billy Barty, Courteney Cox, Robert Duncan McNeill, entre otros.

"Basada en la famosa serie animada. He-Man y sus amigos deben viajar a la Tierra del siglo XX para rescatar una llave cósmica que les permita derrotar a Skeletor, que se ha apoderado del castillo de Grayskull y que mantiene prisionera a Sorceress. Los inconvenientes son que Skeletor posee otra llave y que la original está en manos de unos jóvenes terrícolas, que creen que es un instrumento musical", expresa la sinopsis.

