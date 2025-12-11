Jason Momoa sorprende como el brutal Lobo en el potente tráiler de 'Supergirl'

Protagonizada por Milly Alcock y con la aparición especial de Jason Momoa como el temible Lobo, Supergirl llegará a los cines en junio de 2026.

Este jueves, DC reveló el primer tráiler de Supergirl —antes titulada Supergirl: Woman of Tomorrow—, el próximo gran estreno del renovado Universo DC. Y aunque la protagonista Milly Alcock ya venía generando expectativa entre los fans del cómic, la gran sorpresa del adelanto fue Jason Momoa, quien aparece por primera vez transformado en Lobo, el brutal cazarrecompensas intergaláctico.

Para Momoa, 2026 marcará un nuevo capítulo. Tras despedirse de Aquaman en el antiguo Universo Extendido de DC, el actor regresa ahora al DCU de James Gunn con un rol completamente distinto. Bajo la dirección de Craig Gillespie y con guion de Ana Nogueira, esta nueva versión de Supergirl explorará el viaje que convierte a Kara Zor-El en la heroína que todos conocemos.

¿Quién es el villano en el tráiler de Supergirl?

Aunque su presencia se reduce a un par de segundos dentro de los dos minutos de tráiler, Jason Momoa logra dejar una fuerte impresión. Su Lobo aparece en un entorno oscuro y caótico, rodeado de destrucción. Lleva el cabello largo y desordenado, un atuendo totalmente negro y una enorme chaqueta que refuerza su silueta imponente. Su rostro, parcialmente en penumbra, revela una expresión feroz que anticipa la violencia del personaje.

En los cómics, Lobo es una parodia satírica de los antihéroes exagerados y ultraviolentos de los años 90. Es un cazarrecompensas interestelar y mercenario, conocido por su humor negro y un inquebrantable —aunque retorcido— código de honor: siempre cumple sus contratos. Su personalidad irreverente y su afinidad natural por el caos lo han convertido en un personaje de culto dentro del Universo DC, a menudo en marcado contraste con héroes más tradicionales.

¿Qué más revela el tráiler de Supergirl?

El adelanto abre con Krypto causando estragos en la habitación de Kara. Sin querer, el perro activa un tocadiscos que empieza a sonar Call Me, de Blondie, marcando de inmediato el tono: más sucio, más salvaje, más grunge. Sobre el suelo, un ejemplar del Daily Planet anuncia que Superman —su primo— ha salvado la ciudad de un desastre nuclear.

“Hola. Soy Kara Zor”, dice mientras celebra su cumpleaños número 23 en un bar perdido en algún rincón del espacio. Pronto conocemos a Ruthye Marye Knoll, la niña que acompañará a Kara en su viaje. En una de las escenas más potentes del avance, Ruthye le pregunta: “¿Cómo fue perderlo todo en un día?”. Kara responde: “No murieron en un día. Los dioses no son tan amables”.

El tráiler nos lleva también a Argo City, la última ciudad kryptoniana que flotó en el espacio tras la destrucción del planeta. Es un recuerdo doloroso y crucial para entender la dureza —y la rabia— de esta versión de Supergirl.

Entre explosiones, persecuciones y combates, también hay espacio para el humor característico de Kara. Cuando dos piratas espaciales le apuntan con láseres, responde con una sonrisa: “Okey… esto no parece que vaya a terminar bien… para ustedes”.

El adelanto culmina con una imagen destinada a quedarse en la memoria: Kara, ya enfundada en el traje clásico de Supergirl, se eleva desde el suelo y atraviesa las nubes a velocidad supersónica. Antes de desaparecer en el cielo, su voz resume su esencia y establece una clara diferencia con Superman: “Él ve lo bueno en todos. Yo veo la verdad”.

¿De qué trata Supergirl?

Cuando un enemigo inesperado y despiadado amenaza todo lo que ama, Kara Zor-El —Supergirl— deberá embarcarse en un viaje interestelar junto a un aliado poco probable. Será una historia de venganza, justicia y descubrimiento personal que mostrará a una heroína más dura, más compleja y más decidida que nunca.

¿Quién interpreta a Supergirl?

Milly Alcock, actriz australiana nacida en 2000, alcanzó fama mundial como la joven Rhaenyra Targaryen en La casa del dragón. Su mezcla de vulnerabilidad, audacia e intensidad la convirtió en una de las revelaciones más destacadas de la televisión reciente.

Tras su salto a la fantasía épica, su carrera creció con fuerza, asegurando papeles protagónicos en grandes proyectos. Su elección como Supergirl en el relanzado Universo DC consolida su posición como una de las jóvenes figuras más prometedoras de Hollywood.

¿Quiénes actúan en Supergirl?

Además de Milly Alcock como Supergirl, el reparto incluye:

Matthias Schoenaerts como Krem of the Yellow Hills

como Krem of the Yellow Hills Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll

como Ruthye Marye Knoll David Krumholtz como Zor-El, padre de Kara

como Zor-El, padre de Kara Emily Beecham como Alura In-Ze

como Alura In-Ze Jason Momoa como Lobo

como Lobo Ferdinand Kingsley como Elias Knoll

¿Cuándo se estrena Supergirl?

Supergirl llegará a los cines de Estados Unidos el 26 de junio de 2026. En Latinoamérica —incluido Perú— se estrenará un día antes: el 25 de junio.

