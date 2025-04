Karla Sofía Gascón protagonizará nueva película con Vincent Gallo tras polémica por tuits racistas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karla Sofía Gascón estará de vuelta con una nueva película italiana junto con el actor Vincent Gallo. De acuerdo con información de Variety, la actriz transgénero española protagonizará The Life Lift, un thriller psicológico de la directora Stefania Rossella Grassi.

El medio internacional, además, precisa que en esta ocasión Karla Sofía Gascón interpretará a una psiquiatra que "encarna tanto a Dios como el diablo". Mientras que Vincent Gallo hará el papel de Gabriel, un hombre atormentando por mensajes en su edificio que "le ordenan cometer atroces asesinatos de otros tres inquilinos que, a su vez, quieren matar a sus familiares".

Fue la semana pasada cuando Karla Sofía Gascón, protagonista del filme Emilia Pérez, estuvo en el Festival de Cine de los Enamorados de Turín, festival dedicado al cine LGBTQ, para anunciar que estaría en la mencionada película junto con el actor estadounidense Vincent Gallo, algo que ya fue confirmado.

Por otro lado, Stefania Rossella señaló a Variety que The Life Lift "ya se encuentra en desarrollo avanzado contando con un presupuesto de aproximadamente tres millones de dólares, entre finales de este año y febrero de 2026". Del mismo modo, se supo que la película será un thriller "perturbador, lívido e hipnótico".

Karla Sofía Gascón asistió a la ceremonia de los Oscar 2025, pero no a la alfombra roja. | Fuente: EFE

Karla Sofía Gascón fue separada de eventos de Hollywood por polémicos tuits

Cabe recordar que, en febrero de este año, Karla Sofía Gascón fue separada de la temporada de premios de Hollywood, luego de que se revelaran publicaciones antiguas de su cuenta de X (antes Twitter) con contenido racista, xenófobo y con opiniones controvertidas sobre los musulmanes y por el caso George Floyd.

En un primer momento, Gascón tampoco iba a viajar a Los Ángeles para la gala de los Oscar con Emilia Pérez, película que tuvo hasta tres nominaciones por la Academia. Sin embargo, Netflix se encargó de llevar a la nominada a Mejor actriz al evento.

En efecto, la actriz transgénero acudió a la gala de los Oscar 2025, pero sin desfilar por la alfombra roja. Semanas atrás, denunció ser víctima de una "campaña de odio" en su contra. Por su parte, Jacques Audiard, director del filme, se distanció de Gascón y calificó sus mensajes de "inexcusables" y "llenos de odio".

Karla Sofía Gascón fue parte del elenco principal de la película Emilia Pérez. | Fuente: @emiliaperezfilm

Netflix no descarta volver a trabajar con Karla Sofía Gascón

Ted Sarandos, director ejecutivo de Netflix, dijo a Variety que no descartaba volver a trabajar con Karla Sofía Gascón, la protagonista de Emilia Pérez. Esto, a pesar de la controversia generada por unos comentarios de carácter racista y xenófobo que la actriz publicó en redes sociales.

"Sí (volvería a trabajar con ella), hay que tener cierta gracia cuando la gente comete errores, y nosotros tenemos gracia", respondió Sarandos en una entrevista con el medio.

De igual manera, el directivo también aseguró que no tenía pensado revisar las redes sociales de los actores tras dicho incidente. "Lo que solemos investigar son sobre todo los titulares. ¿Las redes sociales de alguien creaban titulares antes? Por otra parte, yo no estoy en Twitter, así que no voy a entrar y mirar el Twitter de otra persona", declaró.

