"No me sentí destrozada": Demi Moore se sincera tras no ganar el Oscar a Mejor actriz

Demi Moore está tranquila. La popular actriz estadounidense reflexionó luego de que no ganara el Oscar en la ceremonia en el teatro Dolby en Los Ángeles el último 2 de marzo.

En una reciente entrevista con la revista Time, la actriz de Elisabeth Sparkle en La sustancia aseguró que "no se sintió destrozada" al perder el premio ante Mikey Madison, quien finalmente se llevó el galardón por la película Anora.

En ese sentido, la recordada Molly en Ghost: la sombra de amor afirmó que sabía de antemano que no iba a llevarse el Oscar, por lo que le comentó dicho presentimiento a su representante, quien estaba con ella en ese momento.

"Me incliné y le susurré a mi mánager: 'Creo que le toca a Mikey' (…) No sé por qué lo supe, pero lo supe. Estaba tan centrada y tranquila. No me sentí destrozada, para nada. No sentí nada de eso. Simplemente confié, y sigo confiando, en lo que suceda", manifestó la exesposa de Bruce Willis.

Cabe resaltar que Demi Moore era la favorita para ganar el Oscar siendo alabada por la crítica y resaltada en medios internacionales. Esto, luego de obtener el Globo de Oro y el premio al Sindicato de Actores (SAG). Sin embargo, fue Mikey Madison, de 25 años, quien pudo conseguir el prestigioso galardón venciendo también a Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón y Fernanda Torres.

Demi Moore ganó su primer Globo de Oro por su actuación en La sustancia. | Fuente: @thesubstance

¿Cómo fue la reacción de Demi Moore al no ganar el Oscar?

Demi Moore estuvo atenta al nombre de la ganadora en la categoría a Mejor actriz en los Oscar 2025. Cuando Emma Stone abrió el sobre y anunció a Mickey Madison, las cámaras enfocaron de inmediato a Moore.

La icónica actriz de Striptease y Ghost, que hasta ese momento mantenía la compostura, giró su rostro hacia la derecha con una expresión seria y contenida, mientras la brasileña Fernanda Torres aplaudía sonriente.

Del mismo modo, las cámaras captaron a Karla Sofía Gascón, quien dejó de sonreír. También se pudo ver a Cynthia Erivo adoptando una postura más sobria. Seguidamente, Demi Moore se sumó a los aplausos del público segundos después. La actriz se puso de pie para celebrar la victoria de Madison.

La reacción de Demi Moore no pasó desapercibida en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral y desató un debate. Muchos consideraron que el premio debía ser para Moore o, en su defecto, para Fernanda Torres, destacando además la curiosa similitud entre lo sucedido y la premisa de La sustancia, con una actriz madura siendo reemplazada por otra más joven.

Mikey Madison ganó su primer premio Oscar como actriz con la película Anora. | Fuente: AFP

Demi Moore ganó el premio Critics Choice y el Globo de Oro con La sustancia

Demi Moore ganó el premio a Mejor actriz en los Critics Choice Awards 2025. La actriz estadounidense pudo llevarse el galardón por su actuación en la película de terror La sustancia, de la directora Coralie Fargeat.

“Gracias a los Critics Choice Awards. Este ha sido un viaje muy salvaje. Cuando empecé este viaje con esta película, jamás me imaginé que estaría aquí", expresó Moore.

A comienzo de año, Demi Moore ganó su primer Globo de Oro con La sustancia en la categoría Mejor actriz de comedia o musical.

"Entendí que el reconocimiento no sería algo que se me permitiría tener", dijo la actriz al recibir su primer Globo de Oro. "Llevo mucho tiempo en esto, más de 45 años, y es la primera vez que gano algo como actriz (…) Hoy celebro esto como un indicador de mi integridad y (…) que me recuerda que pertenezco a un lugar", agregó.

