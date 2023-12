'Kung Fu Panda 4': tráiler de la película revela nuevos personajes y el regreso de Tai Lung

Salió a la luz el primer tráiler de Kung Fu Panda 4, presentando el regreso de Jack Black para darle voz a Po, el oso protagonista. En esta ocasión, este simpático personaje se enfrentará a la amenaza de la hechicera Camaleón (Viola Davis), una villana capaz de adoptar cualquier forma.

Luego de desafiar a villanos de clase mundial en tres aventuras anteriores, Po, el Guerrero Dragón, recibe una llamada del destino que asuma el rol de 'Líder Espiritual del Valle de la Paz'.

Sin embargo, el protagonista sabe muy poco o nada sobre liderazgo espiritual; además, deberá encontrar y entrenar rápidamente a un nuevo Guerrero Dragón antes de asumir su nueva posición. La cinta llegará en mayo de 2024.

El nuevo personaje de Kung Fu Panda 4

Las cosas se complican cuando la malvada Camaleón decide mantener sus ojos codiciosos sobre el Bastón de la Sabiduría de Po, que le otorgaría el poder de resucitar a todos los villanos maestros que fueron derrotados en el reino espiritual.

El guerrero necesitará ayuda, y decidirá ir en busca de Zhen, una hábil y rápida ladrona, cuyas habilidades resultan necesarias para acabar con los planes de la villana. En su búsqueda por proteger el Valle de la Paz de las garras de Camaleón, esta pareja tendrá que lidiar con el enemigo. A lo largo de la historia, Po descubrirá que los héroes pueden surgir de los lugares más inesperados.

El reparto incluye a Dustin Hoffman como Shifu, James Hong como Mr. Ping (el padre adoptivo de Po), Bryan Cranston como Li, el padre biológico de Po, Ian McShane retomando su papel de Tai Lung, y Ke Huy Quan, interpretando a Han, líder de la Banda de Ladrones.

El éxito de Kung Fu Panda

Kung Fu Panda se estrenó en 2008 y fue dirigido por John Stevenson y Mark Osborne. En Estados Unidos, se convirtió en la tercera película más taquillera de aquel año, posteriormente tuvo dos secuelas en el cine y dos series de televisión, Legends of Awesomeness, Kung Fu Panda: The Paws of Destiny y The Dragon Knight.

La cinta fue protagonizada por Jack Black, Jackie Chan, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Ian McShane, James Hong, Lucy Liu y David Cross. Tras su estreno, la producción recibió críticas positivas de la prensa especializada y el público. Rotten Tomatoes informó que el 87% de 188 críticos dieron a la película una crítica positiva.