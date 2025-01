Lady Gaga se sincera sobre el fracaso de 'Joker 2': "A veces a la gente no le gustan cosas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lady Gaga habló sobre el fracaso de Joker: Folie à Deux, o Joker 2. Recientemente, la película de DC fue nominada en los premios Razzie 2025 como uno de los peores proyectos cinematográficos incluyendo a Gaga como Peor actriz y Joaquin Phoenix como Peor actor.

Asimismo, el filme dirigido por Todd Phillips solo pudo recaudar 206 millones de dólares en la taquilla a nivel global teniendo un presupuesto de 200 millones. Es así como el largometraje significó una clara pérdida para la producción de DC y el estudio de Warner Bros.

Ahora, Lady Gaga, quien interpretó a Harley Quinn, la novia del Guasón en Joker 2, se sinceró sobre la opaca reacción del público para la secuela de Joker.

"A veces a la gente no le gustan determinadas cosas. Es así de simple (…) Creo que, como artista, tienes que estar dispuesta a que a veces a la gente no le guste (lo que haces). Y sigues adelante, aunque algo no haya conectado de la manera que pretendías", manifestó la cantante pop en una entrevista con Elle.

En ese sentido, Lady Gaga, quien anunció el lanzamiento de su nuevo álbum 'Mayhem' para marzo, precisó que no tiene miedo al fracaso ya que tenerle miedo, según la actriz, puede ser "más dañino". "Cuando entra en tu vida, puede ser muy difícil de controlar. Forma parte de la catástrofe", acotó.

Joker 2 nominada a los Razzie 2025 con Joaquin Phoenix y Lady Gaga

Los premios Golden Raspberry, también conocidos como los Razzie Awards 2025 o los 'anti-Oscar', ya dieron a conocer la lista de nominaciones en sus nueve categorías para designar los peor del cine del 2024.

Es así como en la lista de los Razzies 2025, compartida por Variety, tiene a Joker: Folie à Deux, o Guasón 2, en el primer lugar de nominaciones con siete en total.

En efecto, la secuela de la exitosa película Joker, que consiguió más de mil millones de dólares en taquilla a nivel global consagrándose con once nominaciones al Oscar el 2020, fue nominada a peor película, director (Todd Phillips), guion, y precuela, remake, plagio o secuela.

Del mismo modo, sus protagonistas Joaquin Phoenix, ganador del Oscar a Mejor actor con Joker, y Lady Gaga quienes interpretaron a Guasón y Harley Quinn, respectivamente, compiten por ser el peor actor, la peor actriz y la peor dupla en pantalla.

¿De qué trata Joker 2 y quienes actúan en la película?

Joker: Folie à Deux es una película de suspenso musical basada en los personajes de DC Comic, Joker y Harley Quinn. El filme es producido por DC Studios de la mano del director Todd Phillips y el guión de Scott Plata.

"Tras crear el caos, Arthur Fleck ha sido internado en el Asilo Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lucha con su doble identidad, Arthur no sólo tropieza con el amor verdadero, sino que también encuentra la música que siempre ha estado dentro de él", se lee en la sinopsis oficial.

La secuela del exitoso largometraje Joker volverá a contar con Joaquin Phoenix como su principal protagonista, esta vez acompañado por la cantante pop Lady Gaga como Harley Quinn. Por su parte, la actriz Zazie Beetz regresará como Sophie Dumond en el nuevo filme.

Además de los mencionados se conoció al elenco conformado por: Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland y Harry Lawtey.

