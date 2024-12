'Joker 2' es una de las mejores películas del 2024, según icónico director John Waters

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

John Waters consideró a Joker 2 como una de las mejores películas del 2024. Según informó Variety, el icónico cineasta de los largometrajes de culto Pink Flamingos y Hairspray colocó a la secuela de Joker en su lista anual de los diez mejores proyectos cinematográficos del año, ubicando al filme, protagonizado por Joaquin Phoenix y Lady Gaga, en el sexto lugar.

Cabe resaltar que Joker 2 recibió duras críticas por parte de diversos cineastas y portales especializados al considerar que la película no pudo alcanzar las expectativas de su antecesora que fue un éxito en los Oscar y Globos de Oro. Sin embargo, para Waters el filme de Todd Phillips si llegó a resaltarse en la industria gracias a su historia e intérpretes.

“Por fin una historia de amor con la que me puedo identificar. ¡Tan loca, tan bien pensada, tan bien dirigida, con tanto humor! Es una mezcla de 'Jailhouse Rock' con Busby Berkeley con un final de '¡Eso es entretenimiento!' del 11 de septiembre que te hará sacudir la cabeza con asombro cinematográfico. Críticos estúpidos. Lady Gaga tan buena. Joker tan acertado. ¡Mueran, mancuernas, mueran!”, escribió el cineasta estadounidense de 78 años.

Esta apreciación de John Waters sobre Joker 2 se une a la línea de Quentin Tarantino quien en octubre último resaltó, en el podcast Bret Easton Ellis de World of Reel, que la película musical de Guasón y Harley Quinn le había "gustado muchísimo”.

John Waters es un director de cine reconocido por sus películas de culto 'Pink Flamingos' y 'Hairspray'. | Fuente: EFE

Director Paul Schrader arremetió contra Joker 2: "Es realmente mala"

Paul Schrader no concuerda con John Waters y Quentin Tarantino. El histórico guionista de Taxi Driver arremetió contra Joker 2 calificando al filme de ser "realmente malo".

“Vi (Joker 2) unos 10 o 15 minutos (…) Me fui, compré algo, volví, vi otros 10 minutos. Eso fue suficiente para mí. Es un musical realmente malo”, manifestó en diálogo con el periodista Jeremy O. Harris para la revista Interview.

Del mismo modo, el también cineasta de Gigolo Americano criticó las actuaciones de Joaquin Phoenix y Lady Gaga confesando que solo pudo ver unos breves minutos del largometraje.

“No me gustan como actores. No me gustan sus personajes. No me gusta todo el asunto. Quiero decir, son personas que, si vinieran a tu casa, te escaparías por la puerta”, sostuvo Schrader.

Joaquin Phoenix y Lady Gaga interpretarán a Guasón y Harley Quinn en Joker 2.Fuente: Warner Bros

Joker 2 tuvo un bajo puntaje en crítica y audiencia en Rotten Tomatoes

Joker 2 tuvo un bajo puntaje en Rotten Tomatoes, en comparación con la primera entrega del 2019. El portal estableció un 33 % de aprobación por parte de la crítica internacional tras 241 reseñas tomadas en cuenta para la revisión del filme. Es decir que se encuentra en la categoría ‘Podrido’, denominación que da el portal a las películas con calificaciones más bajas.

En esa misma línea, en las puntuaciones de audiencia, Rotten Tomatoes colocó a Joker 2 un 32 %, ubicando el proyecto en la categoría ‘Obsoleto’, ratificando así su poca puntuación luego de su estreno en cines.

Por otro lado, la primera entrega de Joker, filme que logró hasta 11 nominaciones en los Oscar el 2020, mantiene un 68 % de aprobación de la crítica especializada, ubicándose en la categoría ‘Fresco’. Con respecto al público, Rotten Tomatoes refirió que el primer proyecto cinematográfico del Guasón tiene un 89 % de puntaje, alcanzando la categoría ‘Hot’.

Metacritic, por su parte, le dio a Joker: Folie à Deux, nombre oficial del filme, una puntuación de 45 sobre 100. Mientras que la primera película de Joker, con solo Joaquin Phoenix, logró un 59 sobre 100.

Joaquin Phoenix, Lady Gaga y Todd Phillips en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia 2024.Fuente: AFP

¿De qué trata Joker 2 y quienes actúan en la película?

Joker: Folie à Deux es una película de suspenso musical basada en los personajes de DC Comic, Joker y Harley Quinn. El filme es producido por DC Studios de la mano del director Todd Phillips y el guión de Scott Plata.

"Tras crear el caos, Arthur Fleck ha sido internado en el Asilo Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lucha con su doble identidad, Arthur no sólo tropieza con el amor verdadero, sino que también encuentra la música que siempre ha estado dentro de él", se lee en la sinopsis oficial.

La secuela del exitoso largometraje Joker volverá a contar con Joaquin Phoenix como su principal protagonista, esta vez acompañado por la cantante pop Lady Gaga como Harley Quinn. Por su parte, la actriz Zazie Beetz regresará como Sophie Dumond en el nuevo filme.

Además de los mencionados se conoció al elenco conformado por: Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland y Harry Lawtey.

