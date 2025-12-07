El legado de María Reiche en ‘Lady Nazca’: equipo revela cómo recrearon la vida de la “Dama de las Líneas” para el cine

Damien Dorsaz y la productora Ana María Roca Rey detallaron en RPP la construcción del personaje, la elección de momentos clave de la vida de la investigadora y el trabajo de filmación en el desierto.

Ana María Roca Rey, productora de Rayo en la Botella y colaboradora local de la producción de Lady Nazca, junto al director suizo Damien Dorsaz, conversaron en el programa Ampliación de Noticias de RPP para compartir detalles del largometraje francoalemán recientemente estrenado en París.

La película, libremente inspirada en la vida de la arqueóloga y matemática alemana María Reiche (1903-1998), reconstruye el camino de la investigadora que dedicó su vida al estudio de las milenarias líneas de Nazca desde su llegada al Perú en 1932.

Los geoglifos, considerados uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo, fueron trazados hace más de dos mil años y abarcan cerca de un millar de figuras, principalmente animales y símbolos cuyo propósito aún genera debate.

El elenco de 'Lady Nazca' en la premiere en Berlín en septiembre de este año.Fuente: IG: @anitarru

Una historia nacida de una fascinación personal

Roca Rey recordó que la convocatoria al proyecto fue marcada por la profunda admiración de Dorsaz hacia Reiche.

“Cuando lo conozco, venía persiguiendo esta historia fascinante para todos, con esta mirada hacia María. Él la conoció. Llegó con mucha inspiración y en un momento importante para nosotros. Al leer el guion, vimos la oportunidad de representar esta historia en una película francoalemana filmada al 100% en Perú. Confiamos en que se estrenará en el país en 2026 sí o sí”, señaló.

Por su parte, Dorsaz explicó desde Francia cómo eligió qué etapas de la vida de Reiche llevar a la pantalla.

“La elección fue contar la historia de María desde joven, mostrar cómo pasa de ser alguien normal a encontrar poco a poco su camino. Me interesó mucho cómo llega de Alemania al Perú y se adentra en esta cultura”, indicó.

Asimismo, el director reveló que su conexión con la figura de Reiche comenzó hace años.

“Mi primer viaje a Perú fue cuando tenía 22 años y me interesó conocerla porque pasó años salvando algo tan grande. Ese camino de vida, su trabajo y su pasión me parecen increíbles. También su amor por el Perú, y yo también tengo mi propia historia de amor con este país. La película busca mostrar todo lo que amo del Perú bajo los ojos de alguien que viene de Europa”, afirmó.

Un rodaje exigente en medio del desierto

La productora también destacó los retos logísticos y técnicos del rodaje, especialmente al filmar en la zona desértica de Palpa (Ica):

“Como toda producción, este proyecto fue un reto porque no solo contamos con el apoyo del gobierno; también se grabaron las líneas originales con drones, se trabajó con protagonistas extranjeros y se cumplió un rodaje sin contratiempos”, explicó Ana María.

Lady Nazca, protagonizada por Deprima Lingnau en el rol de una joven María Reiche y Guillaume Gallienne como el arqueólogo Paul d’Harcourt, marca el primer largometraje de Dorsaz, quien ya había realizado un documental sobre la investigadora en 2006.

El filme continúa su recorrido internacional mientras se espera su estreno oficial en el Perú para 2026.

