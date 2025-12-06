Jessica Alba califica de "humillante" la escena de desnudo que grabó en 'Los 4 Fantásticos'

Jessica Alba reveló que la escena de desnudo que grabó en Fantastic Four (Los 4 Fantásticos) fue una experiencia "humillante". La actriz, de 44 años, recordó ese momento durante su participación en el Festival de Cine del Mar Rojo, celebrado el viernes 5 de diciembre en Arabia Saudita.

"Pensé que fue terrible. Fue muy humillante en la vida real. Crecí en una familia bastante conservadora y soy una persona bastante modesta. Le tuve terror a esa escena durante semanas. Tengo un golpe emocional de esos días", comentó.

A pesar de ello, Alba señaló que siempre admiró a Sue Storm (Mujer invisible), el personaje que interpretó en la película, incluso la describió como "muy maternal y muy amable, pero tampoco dejaba que la pisotearan; decía lo que pensaba". También mencionó que "tenía un gran sentido moral", según declaraciones recogidas por The New York Post.

Jessica Alba no descarta volver al universo Marvel

Para Jessica Alba, la heroína representaba un modelo que cualquier persona podía admirar. "Muchas veces, las mujeres en estas historias necesitan ser rescatadas por un chico o el villano... eso era en ese entonces; ahora es diferente", añadió.

La actriz dio vida a Sue Storm en dos películas de la franquicia: Fantastic Four (2005) y Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007). Compartió reparto con Chris Evans, Ioan Gruffudd, Michael Chiklis y Julian McMahon, quienes interpretaron a los otros protagonistas de la historia.

En declaraciones a People, en 2024, la actriz dijo estar dispuesta a volver a interpretar al personaje. “Sí, por supuesto. Amé interpretar a ese personaje", recalcó. También añadió que estaría abierta a participar en "cualquier cosa en el universo Marvel", ya que se considera fan de las historias de superhéroes y guarda buenos recuerdos de esa etapa de su carrera. "Así que sí, si me quisieran de vuelta, claro", dijo.