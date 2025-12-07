Francisca Aronsson sorprende al lucir ‘embarazo’ en redes: “Es un viaje profundo, intenso y hermoso”

La popular ‘Pecas’ compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde lució un ‘avanzado estado de gestación’. ¿De qué se trata? Aquí te lo contamos

La actriz Francisca Aronsson generó revuelo en redes sociales tras publicar fotografías en las que aparece con un notorio vientre de embarazo. La artista de 19 años aclaró que la imagen corresponde a su nuevo personaje en una película chilena cuyo rodaje ya comenzó.

Aronsson reveló que asumir este papel representa uno de los mayores desafíos de su carrera. A través de Instagram, mostró el vientre protésico que utiliza para encarnar a una adolescente embarazada y explicó que lleva semanas trabajando en la construcción del personaje.

“Nunca he estado embarazada, así que darle vida —con mi cuerpo, mis emociones y toda mi sensibilidad— a esta joven mujer que estoy interpretando en una película chilena esta siendo un viaje profundo, intenso y hermoso. Estoy infinitamente agradecida por esta oportunidad, por los nuevos compañeros que están cruzándose en mi camino y por las experiencias que esta historia está trayendo a mi vida”, expresó en su cuenta de Instagram.

Francisca Aronsson cuestionó a personas que generan ingresos con OnlyFans

Hace unas semanas, Francisca Aronsson estuvo en el centro de la controversia tras unas declaraciones realizadas sobre las personas que generan ingresos a través de OnlyFans y otras plataformas digitales.

“Me parece denigrarte de la forma más fuerte a nivel público. Me da risa que la gente diga ‘nueva funa’, pero ustedes pónganse en mi lugar, ¿ustedes saldrían con una persona que tendría OnlyFans?”, expresó.

En ese sentido, añadió: “Aunque digan ‘ay no, pero es que hay que respetar todas las profesiones’, yo creo que hay profesiones y formas de ganar dinero que no se tienen que respetar”.

Cabe resaltar que no solo sus comentarios sobre OnlyFans han causado ruido. Hace un tiempo, Aronsson se refirió sobre los creadores de contenido digital: “No podría enamorarme de un hombre que su profesión es ser tiktoker”.