Protagonizada por Simon Liu, "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" es la nueva película de Marvel. | Fuente: Marvel Studios

Dos años después de anunciar el desarrollo de la cinta, Marvel Studios lanzó finalmente el tráiler de "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" ("Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos"), la primera película de la franquicia protagonizada por un superhéroe asiático (específicamente, chino).

Asimismo, el estudio lanzó el cartel de este filme, dirigido por el cineasta Destin Cretton y protagonizado por Simu Liu, en la piel de Shang-Chi, junto a Tony Leung y Awkwafina. Se trata de una producción que busca ampliar los horizontes del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel, por sus siglas en inglés), cuyo rodaje inició en febrero de 2020.

Gracias a este primer avance, Marvel ofrece algunos detalles de la trama: Shang-Chi es un experto en artes marciales que ha sido entrenado por su padre para que se haga carga de su imperio criminal; sin embargo, él se niega a continuar con ese legado. Una decisión que lo llevará a enfrentarse con su propio destino.

Cabe tomar atención al padre del protagonista, encarnado por Tony Leung, quie ha recibido diversos nombres a lo largo de otras producciones del MCU. Entre ellos, El Mandarín, conocido villano de la franquicia que apareció anteriormente en "Iron Man 3".

Un proyecto setentero renace

El argumento de "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" fue creado por Steve Englehart y Jim Starlin en 1973 con el fin de subirse a la ola de popularidad que tuvo el kung fu por aquellos años y cuyo éxito trató de capturar el mismo Stan Lee en la década de 1980 cuando prepararon una serie televisiva con Brandon Lee como protagonista.

Sin embargo, no fue sino hasta el 2019 que la idea original del cómic volvió a ser una realidad, luego de que los ejecutivos incluyeran la historia entre los próximos proyectos que estrenarían este 2021. Con un estreno previsto para el próximo 3 de septiembre, la vigésimoquinta cinta de Marvel forma parte de la Cuarta Fase del MCU, junto a "Black Widow" y otras series estrenadas en Disney+, como "WandaVision" y "Falcon and the Winter Soldier".

Sin embargo, "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" se caracteriza por presentar nuevos personajes y un estilo diferente al resto de películas que la franquicia de superhéroes ha venido lanzando a lo largo de los años. Su elenco también está conformado por Michelle Yeoh, Fala Chen, Florian Munteanu y Ronny Chieng.

