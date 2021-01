"WandaVision", protagonizada por Paul Bettany y Elizabeth Olsen, ha convencido a la crítica internacional. | Fuente: Disney Plus

"WandaVision" llegó a Disney Plus encantando a la crítica internacional. Todos se han rendido ante la ficción que rinde homenaje a las sitcom y le suma un twist misterioso y perturbador.



Se trata de la primera serie del universo Marvel que llega a la plataforma y Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, no podía estar más contento. Si bien tenían previsto que "Falcon and The Winter Soldier" fuera su estreno en el servicio streaming -todo su cronograma de estrenos fue modificado por la pandemia- cree que el cambio ha sido a favor.



"Estoy muy feliz y funcionó a la perfección que este sea nuestro debut", apuntó.

Como un ferviente admirador del show, el productor recalcó por qué está enamorado de la propuesta de "WandaVision". "Siendo nuestra primera serie, amo lo atrevida que es. Amo lo diferente que es y amo que sea algo que solo puedas ver en Disney Plus", comentó en una videollamada en la que estuvo presente RPP Noticias.

A Kevin Feige el encanta lo arriesgada que es "WandaVision". | Fuente: Disney Plus

MISMA CALIDAD EN TV Y CINE

Por otro lado, recalcó que los títulos de Marvel que se desarrollan para esta plataforma -"Loki", "What If...?", entre otras- son igual de importantes que las películas desarrolladas para la gran pantalla.

"Queremos que las personas entiendan que estos proyectos en Disney Plus son tan importantes como los estrenados en cines. Queremos sentir esa misma emoción", señaló Kevin Feige.

En los últimos años, otros personajes de Marvel han llegado a la televisión -"Daredevil", "Jessica Jones"- pero esta es la primera vez que su universo cinematográfico (con sus actores, en este caso Elizabeth Olsen y Paul Bettany) da el salto a la pequeña pantalla. "La idea siempre fue hacer algo que no podría haber sido una película", explicó sobre "WandaVision". Finalmente su "idea loca" se convirtió en una genial serie.

Asimismo, resaltó las oportunidades que brinda la plataforma Disney Plus para expandir creativamente el MCU. A lo largo de este año estrenarán otras tres series y están en producción o preproducción otros siete títulos incluyendo "Ms. Marvel", "Hawkeye" y "She-Hulk". "WandaVision" es solo el comienzo.