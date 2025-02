Nicholas Galitzine se luce como He-Man en primer vistazo oficial del live-action 'Masters of the universe'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Masters of the universe acaba de revelar la primera imagen oficial de su próxima película live-action. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el filme del director Travis Knight difundió este lunes el primer vistazo del esperado filme con su protagonista Nicholas Galitzine como el icónico héroe: He-Man.

En la imagen, se puede ver parte del torso desnudo del actor británico de 30 años, así como sus manos sosteniendo la icónica Espada de Poder de He-Man. Del mismo modo, se muestran las muñequeras usadas por el popular superhéroe animado mostrando su fortaleza y fuerza conocida en el universo Masters of the universe.

“Eternia está en buenas manos. Aquí está tu primer vistazo a Nicholas Galitzine como He-Man con la Espada del Poder en la próxima película Masters of the universe”, se lee en la descripción de la foto. En ese sentido, el propio actor también compartió la imagen anunciando el comienzo de la producción de la película.

“Después de varios meses de intenso entrenamiento, estoy encantado de compartir que estamos oficialmente en producción en Masters of the universe. Nuestro director Travis Knight ha reunido el reparto más increíble y ha creado un impresionante tapiz de Eternia y su mundo circundante. No puedo esperar a que lo veas. Más por venir, pero hasta entonces, aquí hay un vistazo a la Espada del Poder. ¡Por el poder de Grayskull!”, escribió Galitzine en su Instagram.

Nicholas Galitzine encarnará al príncipe Adam, el popular He-Man en Masters of the universe. | Fuente: Instagram (nicholasgalitzine)

¿Quién es Nicholas Galitzine, el nuevo actor de He-Man?

Nicholas Dimitri Constantine Galitzine es un actor y cantante británico de 30 años. Inició su carrera actoral desde muy joven protagonizando la película de drama americano High Strung el 2016, además de ser recordado por estar en Chambers, la serie de horror de Netflix.

No obstante, la fama de Nicholas Galitzine empezó el 2021 con su papel del príncipe Robert en la película musical de Cenicienta protagonizada por la actriz de origen cubano-mexicano Camila Cabello. El 2023, el actor encarnó una versión de la novela romántica LGBTQ, Rojo, blanco y sangre azul, donde interpretó a un ficticio Príncipe Harry.

Este 2024, Nicholas Galitzine viene consolidando su carrera al protagonizar, junto con Anne Hathaway, La idea de ti, drama romántico que logró 50 millones de espectadores en sus dos primeras semanas en Prime Video. También protagonizó la serie de drama histórico, Starz Mary & George, junto a Julianne Moore y Tony Curran.

Jared Leto interpretará al malvado Skeletor en la película Masters of the universe. | Fuente: Instagram (jaredleto)

¿De qué trata el nuevo live-action Masters of the universe?

El nuevo live-action de Masters of the universe aún no cuenta con una sinopsis oficial. Por el momento, Deadline confirmó que la historia de esta nueva adaptación cinematográfica partirá del borrador escrito por David Callaham y los hermanos Aaron y Adam Nee. El mismo medio difundió un primer vistazo de la sinopsis del filme.

“La película sigue al príncipe Adam, de diez años, que se estrelló en la Tierra en una nave espacial y fue separado de su mágica Espada de Poder, el único vínculo con su hogar en Eternia. Después de localizarlo casi dos décadas después, el Príncipe Adam regresa a través del espacio para defender su planeta natal contra las fuerzas malignas de Skeletor. Pero para derrotar a un villano tan poderoso, el príncipe Adam primero tendrá que descubrir los misterios de su pasado y convertirse en He-Man: el hombre más poderoso del universo”, se lee en la trama mostrada por Deadline.

¿Cuándo se estrena la película live-action Masters of the universe?

El nuevo live-action de Masters of the universe tiene programado su estreno en los cines de Estados Unidos para el 5 de junio de 2026. Esperando también su llegada a Latinoamérica, incluido el Perú.

Deadline confirmó que Mattel y Amazon Studios fijaron la fecha de estreno de la película luego de varios años en demorarse en encontrar una productora tras estar primero en Sony y luego en Netflix, quienes, finalmente, se negaron a realizar el proyecto.

¿Quién es quién en la película Masters of the universe?

Nicholas Galitzine como He-Man (príncipe Adam).



como He-Man (príncipe Adam). Camila Mendes como Teela.



como Teela. Jared Leto como Skeletor.



como Skeletor. Alison Brie como la profesora Evil-Lyn.



como la profesora Evil-Lyn. Idris Elba como Duncan/Man-At-Arms.



como Duncan/Man-At-Arms. Sam C. Wilson como Kronis/Trap Jaw.



como Kronis/Trap Jaw. Hafþór Júlíus Björnsson como el hombre cabra.



como el hombre cabra. Kojo Attah como Tri-Klops.



como Tri-Klops. Morena Baccarin como hechicera de Grayskull.



como hechicera de Grayskull. Jóhannes Haukur Jóhannesson como Malcolm/Fisto.



como Malcolm/Fisto. James Purefoy como el rey Randor Grayskull.



como el rey Randor Grayskull. Charlotte Riley como la Reina Marlena Glenn-Grayskull.



como la Reina Marlena Glenn-Grayskull. Jon Xue Zhang como Ram-Man.



como Ram-Man. Sasheer Zamata como Suzie.



como Suzie. Christian Vunipola como Hussein.

Nicholas Galitzine sostiene la Espada de Poder de He-Man en la nueva película live-action.Fuente: Instagram (masters)

