'Megalópolis' de Francis Ford Coppola ya tiene fecha de estreno en cines: ¿cuándo es?

Megalópolis, el megaproyecto del icónico director Francis Ford Coppola, ya tiene a la distribuidora oficial para su lanzamiento en cines. De acuerdo con información de Variety, la productora American Zoetrope firmó un acuerdo con Lionsgate para que el largometraje se difunda en las salas de Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, Lionsgate confirmó, por medio de sus redes sociales, la fecha de estreno en cines de Megalópolis para el próximo 27 de setiembre, esperando su pronta llegada a Latinoamérica, incluido el Perú. Es así que los fans de las películas de Francis Ford Coppola podrán ver el trabajo del histórico cineasta luego de su presentación en el Festival de Cannes 2024.

"Francis es una leyenda. Para muchos de nosotros, sus dones para el cine fueron una de las inspiraciones para dedicar nuestras propias carreras al cine. Es un verdadero privilegio trabajar con él y llevar esta película increíble, audaz y absolutamente única al pública teatral", manifestó Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, en un comunicado.

De igual manera, Variety informó que Megalópolis también se proyectará en las salas Imax. No obstante, "probablemente compartirá pantallas con la reedición de Interstellar, del décimo aniversario de Christopher Nolan".

"Además, la película tendrá que renunciar a esas codiciadas pantallas premium de gran formato unas semanas después cuando Joker 2, que fue filmada con cámara Imax, llegue el 4 de octubre", precisa el portal.

Francis Ford Coppola estrenó su película 'Megalópolis' en el Festival de Cine de Cannes 2024. | Fuente: AFP

'Megalópolis' ya tiene distribución en Reino Unido, Francia y Alemania

Megalópolis también se estrenará en Europa. Variety sostuvo que el filme llegó a "una sorprendente cantidad de acuerdos separados". La película, que tiene una duración de dos horas y 20 minutos, ya cuenta con su distribución en el Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suiza, Italia, España, Australia, Grecia, entre otros países.

"Goodfellas se encuentra en negociaciones avanzadas para América Latina y Brasil, y en negociaciones con el resto de Asia", menciona el medio especializado en cine.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Lionsgate distribuye un proyecto de Francis Ford Coppola. Anteriormente, la compañía llevó a los cines: Apocalypse Now Final Cut, The Conversation y The Cotton Club Encore.

"En Lionsgate, nos esforzamos por ser un hogar para artistas audaces y atrevidos, y Megalópolis demuestra que no hay nadie más audaz o atrevido que el maestro Francis Ford Coppola", sostuvo Adam Fogelson, quien agregó que Megalópolis estará en todas las plataformas de entretenimiento.

'Megalópolis', de Francis Ford Coppola, llegará a los cines el próximo 27 de setiembre.Fuente: American Zoetrope

¿De qué trata ‘Megalópolis’ y quienes actúan en la película?

Megalópolis es una película de drama épico y ciencia ficción escrita, producida y dirigida por Francis Ford Coppola. El filme contará la visión de un arquitecto, que, apoyado en materiales renovales, mostrará su ambición al querer reconstruir la icónica ciudad futurista parecida a la actual Nueva York.

"La ciudad de Nueva Roma debe cambiar, lo que provoca un conflicto entre César Catilina (Adam Driver), un genio artista que busca saltar hacia un futuro utópico e idealista, y su oposición, el alcalde Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), que sigue comprometido con un futuro regresivo. statu quo, perpetuando la codicia, los intereses especiales y la guerra partidista. Dividida entre ellos está la socialité Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), la hija del alcalde, cuyo amor por César ha dividido sus lealtades, obligándola a descubrir lo que realmente cree que la humanidad merece", se lee en la sinopsis oficial.

Adam Driver interpretará al arquitecto César, quien buscará la creación utópica de Megalópolis. El actor estará acompañado de un destacado elenco conformado por Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Jason Schwartzman, Grace VanderWaal, Kathryn Hunter, entre otros.

