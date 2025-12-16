La famosa casa de 'Mi pobre angelito' será restaurada para volver a lucir como en la película

La casa que sirvió como locación principal de Mi pobre angelito (1990) pasará por un proceso de remodelación total para lucir como en la película, informa el medio NBC Chicago. El objetivo del proyecto es recuperar la imagen y los ambientes que se hicieron conocidos gracias al filme.

La propiedad se encuentra en Winnetka, un exclusivo vecindario al norte de Chicago, y es considerada una de las casas más famosas de la historia del cine. De acuerdo con el informe, el plan de restauración está a cargo de un equipo liderado por el gerente del proyecto, Scott Price, y será financiado por el actual propietario, quien adquirió la vivienda en enero de este año por 5,5 millones de dólares.

De acuerdo con Price, la idea es rescatar los colores y espacios que aparecieron en pantalla y que con el tiempo se habían perdido tras remodelaciones anteriores. Hasta el momento, no se han detallado las fechas ni la duración de los trabajos.

Un destino turístico para los fanáticos de Mi pobre angelito

El lugar continúa recibiendo visitantes atraídos por la película. Algunos fanáticos han viajado desde otros lugares para conocer la vivienda.

No es la primera vez que la casa toma su estética cinematográfica. En 2021, la propiedad fue ambientada como en la película para una experiencia Airbnb, permitiendo a los huéspedes pasar la noche en el lugar.

La residencia, que cuenta con más de 836 metros cuadrados, fue puesta a la venta a mediados de 2024 por 5,25 millones de dólares y encontró comprador en una semana. Incluso el actor Macaulay Culkin mencionó públicamente que consideró adquirirla de manera simbólica.

La operación de venta se cerró oficialmente a comienzos de este año por 5,5 millones de dólares, luego de un proceso contractual que se extendió por siete meses, periodo durante el cual los antiguos dueños permanecieron en la casa para pasar una última temporada navideña.