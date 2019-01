"Roma" es la primera cinta de Netflix en ser nominada a Mejor Película en los Premios Oscar, los galardones más importantes del cine a nivel mundial. Además, la cinta de Alfonso Cuarón competirá también como Mejor Película.

Entre las películas contra las que competirá "Roma" son "Black Panther" "El infiltrado del Kukluxclan", "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "Green Book", "A Star is Born" y "Vice".

Asimismo, la representante latinoamericana competirá en los Oscar 2019 con "Capernaum (Líbano), "Cold war" (Polonia), "Never look away" (Alemania) y "Shoplifters" (Japón).

La película, ganadora del León de Oro en Venencia y recién galardonada con dos Globos de Oro como Mejor Película Extranjera y Mejor Dirección, nominada a los Bafta y a los Oscar, entre otro centenar de reconocimientos, está disponible en la plataforma de pago desde el pasado 14 de diciembre.

DETRÁS DE "ROMA"

Con "Roma", Alfonso Cuarón realiza una regresión a su infancia en un barrio de la Ciudad de México, dando vida a sus recuerdos en un impresionante blanco y negro.

La película exhibe la vida cotidiana de una familia de clase media mexicana y en concreto su relación con la empleada del hogar, en este caso interpretada por la actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio, que con el filme pasó del anonimato a acaparar las portadas de revistas como "Vogue".

"El cine, en el mejor de los casos, derriba muros y construye puentes a otras culturas", señaló en el director en su discurso en los Globos de Oro, subrayando la necesidad de hacer visible a las culturas indígenas, a menudo soterradas en el cine nacional.

OTROS NOMINADOS

Mejor actriz de reparto

Regina King – "If Beale Street Could Talk" (2019) 95%

Emma Stone – "The Favourite" (2018) 93%

Rachel Weisz – "The Favourite" (2018) 93%

Amy Adams – "Vice" (2018)

Marina de Tavira- "Roma" (2018)

Mejor Diseño de Vestuario

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen of Scots

Mejor actor de reparto

Richard E. Grant – "Can You Ever Forgive Me?" (2018)

Adam Driver – "BlacKkKlansman" (2018)

Sam Elliott – "A Star Is Born" (2018)

Mahershala Ali – "Green Book" (2018)

San Rockwell- Vice ("2018")



Edición de Sonido

Black Panther

Bohemian Rhapsody

FIrst Man

Roma

A star is born

Mejor corto animando

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Mejor cortometraje

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Guión original

Black Panther

Blackkklansman

If Beadle Street could talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

Edición

Blackkklansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice