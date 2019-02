"Roma" es un canto de amor al matriarcado en el que se crió el director Alfonso Cuarón. Se centra en una mujer indígena que trabaja como empleada doméstica para una familia blanca y burguesa de los años 70 en Ciudad de México. | Fuente: EFE

Calientan los Oscar 2019 con premios que preparan el camino a los galardones de Hollywood. "The Favourite", del griego Yorgos Lanthimos, es la gran favorita de los Bafta, con 12 nominaciones, pero "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, llegará el domingo 10 de febrero a la gala con la intención de aguarle la fiesta y hacerse con alguna de sus 7 candidaturas.



Junto a ella, también con siete nominaciones, están "Bohemian Rhapsody", "First Man" y "A Star Is Born", pero se espera que el duelo en esta 72 edición de los Bafta sea entre "The Favourite" y "Roma", las dos películas más destacadas de esta temporada de premios.



Por un lado, el filme de Lanthimos, una historia de época que narra la excéntrica relación entre la reina Ana y dos de sus sirvientas en la Inglaterra de comienzos del siglo XVIII, tiene todas las papeletas de convertirse en el gran triunfador de la gala, que presentará por segundo año consecutivo la actriz Joanna Lumley.

"The Favorite". | Fuente: Facebook/The Favourite | Fotógrafo: Atsushi Nishijima

Se medirá en la prestigiosa categoría de mejor película con "Roma" ─Globo de Oro al mejor filme extranjero─, "BlackkKlansman", "Green Book" ─Globo de Oro a mejor comedia─ y "A Star Is Born".



El papel de la trastornada monarca ya le ha dado a la británica Olivia Colman el Globo de Oro a mejor actriz; el domingo podría traerle la preciada máscara dorada y el 24 de febrero el Oscar 2019, un trío ganador para el que dentro de dos días tendrá que verse las caras con otros grandes nombres del panorama cinematográfico.



Glenn Close ("The Wife"), Viola Davis ("Widows"), Melissa McCartthy ("Can You Ever Forgive Me?"), y, en su primera incursión en la gran pantalla, la cantante reconvertida en actriz Lady Gaga ("A Star is Born"), serán sus rivales en esta edición de los Bafta.



En el terreno masculino, Bradley Cooper aspira a conseguir un doblete con sus nominaciones a mejor director y mejor actor por "A Star is Born".



Pero en el terreno de la actuación lo tiene difícil ya que compite con Christian Bale ("Vice") y Rami Malek ("Bohemian Rapsody"), que se llevaron los Globos de Oro a mejor actor de comedia y drama, respectivamente, así como a Steve Coogan ("Stan&Ollie") y Vigo Mortensen ("Green Book").



Y en el de dirección el gran favorito es Alfonso Cuarón, que podría convertirse en el segundo mexicano consecutivo en conseguir este premio tras Guillermo del Toro, que se lo llevó el año pasado por "The Shape of Water".



Para lograrlo, el latino, cuyo film ha hecho historia al ser el primero en español que consigue la nominación como mejor película en los Oscar, deberá imponerse a Spike Lee ("BlacKKKlansman"), Pawel Pawlikowsky ("Cold War"), Lanthimos ("The Favourite") y Cooper ("A Star is Born").