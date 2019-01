¡Sigue en la carrera! Algunos pensaban que Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") ya no era un gran contendor al Oscar 2019 a Mejor Actor después de que Christian Bale se alzara con la estatuilla en los Critics' Choice Awards. Pero él acaba de ganar los SAG Awards por lo que su nombre sigue como fuerte contendor.

Aunque los elencos ganadores de los SAG Awards 2019 han coincidido apenas en 50% con los ganadores de mejor película del Oscar, estos premios sí son un buen anticipo de las categorías de actuación: 79% para actor y 75% para actriz. Por ello, la relevancia del triunfo de Malek.

Emocionado, el protagonista de "Bohemian Rhapsody" subió a recoger la estatuilla en una categoría donde competía con Bale ("Vice"), Bradley Cooper ("A Star is Born"), Viggo Mortensen ("Green Book") y John David Washington ("BlacKkKlansman"). Rami Malek se mostró agradecido por competir con ellos.

El intérprete de Freddie Mercury agradeció a los productores y al elenco. Y se tomó un tiempo especial para el cantante al que encarnó. "Gracias a Dios y a Freddie Mercury", comentó Rami Malek durante su discurso de aceptación. "Su poder reside en ser lo que se quiere ser y lograr lo que se desea. Esto es para él", agregó.



Previamente, el actor ganó el Globo de Oro a Mejor Actor de Drama. Mientras que su más fuerte competidor Christian Bale se llevó el galardón a Mejor Actor de Comedia o Musical. Veremos cuál de los dos se llevará el Oscar el próximo 24 de febrero.

LISTA COMPLETA DE LOS GANADORES A LOS SAG AWARDS 2019

CATEGORÍAS DE CINE

Mejor actor

-Rami Malek, "Bohemian Rhapsody" - GANADOR

Mejor actriz

-Glenn Close, "The Wife" - GANADORA

Mejor actor de reparto

-Mahershala Ali, "Green Book" - GANADOR

Mejor actriz de reparto

-Emily Blunt, "A Quiet Place" - GANADORA

Mejor elenco

-"Black Panther" - GANADOR

CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN

Actor en una película para TV o miniserie

-Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" - GANADOR

Actriz en una película para TV o miniserie

-Patricia Arquette, "Escape From Dannemora" - GANADORA

Actor en una serie de drama

-Jason Bateman, "Ozark" - GANADOR

Actriz en una serie de drama

-Sandra Oh, "Killing Eve" - GANADORA

Actor en una serie de comedia

-Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel" - GANADOR

Actriz en una serie de comedia

-Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel" - GANADORA

Elenco en una serie de drama

- ''This Is Us" - GANADOR

Elenco en una serie de comedia

-''The Marvelous Mrs. Maisel" - GANADOR

Premio a la trayectoria

-Alan Alda.