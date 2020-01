Este 13 de enero, se conocerán a los nominados de los Oscar 2020. | Fuente: Captura

Este lunes 13 de enero, desde las 8:18 a.m. (hora Perú), podrá seguir en vivo la transmisión de los nominados oficiales a los Oscar 2020. Los actores John Cho e Issa Rae serán los encargados de anunciar la lista completa en las 24 categorías.

¿Conseguirá Robert Downey Jr. una candidatura por "Avengers: Endgame"? ¿"1917" volverá a dar la gran sorpresa? ¿Netflix conseguirá la mayor candidad de nominaciones o sus películas serán dejadas de lado? En unas horas lo sabremos.

Tras conocerse a los ganadores de los Globos de Oro, suenan más fuerte las posibilidades que "1917" y "Once Upon a Time in Hollywood" logren una candidatura a Mejor Película. Mientras que es más que seguro que Joaquin Phoenix (por "Joker") estará en la lista a Mejor Actor. En representación de Iberoamérica, solo logró una prenominación el filme “Dolor y gloria” del español Pedro Almodóvar.

Previamente, se compartió una lista de las cintas prenominadas a los Oscar 2020. “Avengers: Endgame” consiguió aparecer en la lista a Mejores Efectos Visuales y Mejor Banda Sonora Original. Comparte esta última preselección con otros filmes aclamados como "Marriage Story" y “Joker”, esta última también clasificada en la categoría Mejor Maquillaje y Peluquería.

FECHA Y CANAL PARA VER EL ANUNCIO DE NOMIMADOS

Fecha: Lunes 13 de enero del 2020.

México: 7:18 a.m.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8:18 a.m.

Venezuela: 9:18 a.m.

Chile y Argentina: 10:18 a.m.

Canal: A través de la cuenta oficial de Facebook de los premios.

SIGUE EL ANUNCIO DE LOS NOMINADOS AQUÍ

SIN MAESTRO DE CEREMONIAS

Por segundo año consecutivo, la ceremonia del Oscar no contará con un anfitrión, repitiendo el formato que se cree ayudó a subir los niveles de audiencia, informó la cadena ABC.

"Junto con la Academia, hemos decidido que no habrá un anfitrión tradicional, repitiendo para nosotros lo que funcionó el año pasado", dijo Karey Burke, presidente de entretenimiento del canal, en un evento en Pasadena, fuera de Los Ángeles.

La gala del Oscar 2020, que se realizará el próximo 9 de febrero, tendrá "enormes valores del entretenimiento, grandes números musicales, comedia y poder estelar", añadió, citada por el sitio especializado Deadline.

En el 2019, decidieron prescindir de la figura del maestro de ceremonias por primera vez 30 años, luego de que el elegido originalmente, Kevin Hart, renunciara al trabajo cuando salieron a la luz unos viejos 'tuits' homofóbicos por los que se rehusó a pedir disculpas.