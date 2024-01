Oscar 2024: ¿a qué hora, cuándo y cómo ver el anuncio de las nominaciones?

Los Oscar 2024 se realizarán el 10 de marzo y ya está quedando todo listo para la gala más importante del cine. Antes de que se lleve a cabo la ceremonia, la Academia anunciará a los nominados donde hay mucha expectativa sobre quiénes y qué películas se llevarán el galardón en sus respectivas categorías.

Los integrantes de la Academia de Hollywood están divididos en 17 secciones y no solo escogerán a los nominados, también a los ganadores. Cabe resaltar que los votos solo serán entre colegas, es decir, los actores que son miembros podrán elegir a otros actores, los directores a directores y así sucesivamente. Sin embargo, al final, todos tienen el derecho de votar en la máxima categoría que es Mejor película.

La ceremonia de los Oscar 2024 volverá a ser acogida por la que ha sido su sede habitual desde 2001 (teatro Dolby de Los Ángeles), a excepción de 2021 que tuvo lugar en la estación Union Station por la pandemia de la COVID-19.

En la última edición de los Oscar, la película Everything Everywhere All at Once fue la gran vencedora de la noche alzándose con siete estatuillas, entre ellas la de Mejor película, director y actriz protagonista.

Voting for #Oscars nominations has officially begun.



Oscar nominations will be announced on Tuesday, January 23rd. pic.twitter.com/yEh0jPezPW — The Academy (@TheAcademy) January 11, 2024

Oscar 2024: Fecha y hora para ver nominaciones

Los Oscar 2024 revelarán las candidaturas este martes 23 de enero de 2024. En Perú, el anuncio de las nominaciones podrá seguirse EN DIRECTO desde las 8:30 a.m. Conoce el horario según el país.

7:30 a.m.: México

8:30 a.m.: Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (hora del este)

9:30 a.m.: Venezuela

10:30 a.m.: Chile, Argentina, Brasil

2:30 p.m.: España

Oscar 2024: ¿dónde ver las nominaciones?

Las nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood se transmitirán EN VIVO a través de la página web: Oscars.org. También se podrá seguir en directo mediante las cuentas de Twitter, YouTube y Facebook de la Academia.

Jimmy Kimmel será el presentador en los Oscar

El carismático presentador estadounidense fue anunciado como el maestro de ceremonias para la 96 edición de los Oscar. La noticia llegó directamente desde la Academia de Hollywood, que programó la esperada gala en el prestigioso teatro Dolby de Los Ángeles, California.

En un comunicado, Jimmy Kimmel expresó su entusiasmo: "Siempre soñé con presentar los Oscar exactamente cuatro veces". Su esposa, Molly McNearney, coguionista del Jimmy Kimmel Live!, también volverá como productora ejecutiva de la ceremonia, reforzando el equipo detrás del evento cinematográfico más destacado.

La noticia fue respaldada por Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Janet Yang, presidenta, quienes elogiaron el compromiso de Kimmel y McNearney con el cine. El retorno de Kimmel en 2023 coincidió con un aumento significativo de la audiencia, alcanzando cerca de 19 millones de espectadores, según Nielsen.

Perú, en la carrera al Oscar

En agosto, la DAFO anunció las películas que aspiraban a representar al país en los premios Oscar y Goya. Las contendientes para los Oscar incluían Soltera codiciada 2, Reinas sin corona y La erección de Toribio Bardelli, mientras que, además de estas, La pampa, Willaq Pirqa y Tiempos futuros aspiraban a la nominación para los Goya.

La polémica se desató cuando se decidió enviar La erección de Toribio Bardelli, dirigida por Adrián Saba, a los Oscar, y Willaq Pirqa, dirigida por César Galindo, a los Goya. Esta elección generó un encendido debate en redes sociales, ya que el público no estaba de acuerdo con las películas seleccionadas para representar al cine peruano en ambas premiaciones.

A pesar de que ninguna de las dos logró avanzar en la carrera, Perú aún mantiene viva su participación en los Oscar 2024 en la categoría de Mejor Cortometraje Documental con Wings of Dust, dirigido por Giorgio Ghiotto. La trama sigue la historia del periodista Vidal Mermal, quien lidera una lucha contra una nueva amenaza de las empresas mineras multinacionales.