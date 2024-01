Angela Bassett recibe su primer Oscar y lo dedica a las actrices afroamericanas

Angela Bassett hizo historia al recibir su primer Oscar en los Governors Awards. En un emotivo discurso, la estrella de Black Panther destacó su papel como la segunda actriz afroamericana en recibir este prestigioso galardón. Bassett dedicó el premio a las futuras generaciones de activistas y artistas negras, rindiendo homenaje a pioneras como Hattie McDaniel.

"Soy la segunda actriz negra en recibir este Oscar honorífico (...) Este trofeo representa mis contribuciones a la industria. Todo lo que he dado, mi mente, mi cuerpo y mi espíritu como una actriz que es negra", dijo Bassett, después de ser presentada por su colega y "hermana" Regina King.



La intérprete de películas como What's Love Got to Do with It dedicó el premio a las "próximas generaciones" de activistas y artistas negras por venir. En su conmovedor discurso, afirmó que sus logros son el fruto del camino valiente trazado por pioneras como Hattie McDaniel, quien fue la primera mujer afroamericana en recibir un Oscar.

¿Quiénes más fueron premiados?

El evento también reconoció a destacadas figuras de la industria. Mel Brooks, Carol Littleton y Michelle Satter fueron condecorados en una ceremonia que contó con la presencia de luminarias como Nicolas Cage, Tom Hanks y Bradley Cooper. Brooks, a sus 97 años, recordó con humor su legado, mientras que Littleton expresó su emoción al recibir el Oscar honorífico.

"Mel tú eres una institución y estamos muy orgullosos de estar aquí para verte oficialmente institucionalizada", expresó Matthew Broderick junto a Nathan Lane, quienes protagonizaron el remake de The Producers en 2005, que en 1969 le valió el Oscar a mejor guión a Brooks. “Extrañé mucho esto (el óscar), no lo debí haber vendido", bromeó Brooks.

La cuenta regresiva para el Oscar

La gala, originalmente programada para noviembre de 2023, se celebró tras los Globos de Oro debido a las huelgas sindicales. Janet Yang, presidenta de la Academia, destacó la resistencia de la industria durante un "año de dificultades". La noche estuvo llena de momentos emotivos, incluyendo la entrega del premio humanitario Jean Hersholt a Michelle Satter, conmovedoramente presentado por Ryan Coogler y Chloé Zhao.

Los Governors Awards marcaron el inicio de las festividades previas a la 96 edición de los premios Oscar, que se celebrará el 10 de marzo de 2024 en el teatro Dolby de Los Ángeles. La comunidad cinematográfica aplaudió de pie a los homenajeados, inaugurando así una temporada de reconocimientos que promete brillar tras un desafiante año para la industria del entretenimiento.