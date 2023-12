'Back to Black': película biográfica de Amy Winehouse ya tiene fecha de estreno

Los amantes del cine y la música cuentan los días para el estreno de la biopic sobre la recordada cantante Amy Winehouse, a través de la película Back to Black. La producción, dirigida por la cineasta Sam Taylor-Johnson, promete cautivar a la audiencia con una mirada profunda a la vida de la artista.

La película aborda la trágica historia de la artista, quien dejó un legado imborrable en la escena musical antes de morir a la temprana edad de 27 años, uniéndose así al famoso 'Club de los 27'. Reconocida por éxitos como Rehab, You Know I’m No Good y la emblemática Back to Black, la cantante ganó cinco de las seis nominaciones en los Grammy 2008, consolidando su lugar en la historia de la música.

¿Qué actriz dará vida a Amy Winehouse?

El reparto de la película Back to Black está encabezado por reconocidos actores, entre ellos Eddie Marsan y Juliet Cowan, quienes darán vida a los padres de Amy, y Leslie Manville, que asumirá el papel de la abuela de la artista. Jack O’Connell, por su parte, interpretará a Blake Fielder-Civil, la expareja de Winehouse, mientras que la destacada actriz británica, Marisa Abela se sumerge en el desafiante papel de personificar a la propia Amy.

La directora Sam Taylor-Johnson, reconocida por su trabajo en Cincuenta sombras de Grey, se une al guionista Matt Greenhalgh para dar vida a esta conmovedora historia. Con experiencia previa en proyectos colaborativos, como la biografía de John Lennon, Nowhere Boy, la cineasta y el guionista prometen ofrecer una experiencia cinematográfica de calidad.

¿Cuándo se estrena la película sobre Amy Winehouse?

Los cinéfilos del Reino Unido tendrán la primicia el 12 de abril de 2024, mientras que el público estadounidense podrá disfrutar de Back to Black a partir del 10 de mayo. Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta para los cines de Latinoamérica, se espera que llegue a salas a partir del 9 de mayo.

"La biopic narrará la vida personal y profesional de la cantante y compositora Amy Winehouse, que comenzó como cantante de jazz para convertirse en una superestrella mundial de la música ganadora de varios premios Grammy. Su vida se truncó en 2011 a los 27 años provocada por una vida llena de consumo y abuso de alcohol y drogas", indica la sinopsis.