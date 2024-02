'Barbie' triunfa en los Grammy 2024 tras recibir tres premios y conmover con la actuación de Billie Eilish

La banda sonora de la película Barbie fue reconocida en la ceremonia de los Grammy 2024 con tres gramófonos dorados, uno de ellos al de mejor canción del año por What Was I Made For?, de Billie Eilish. "Gracias a Greta Gerwig por hacer la película más increíble e inspiradora", comentó la cantante tras recibir el premio.

La cinta dirigida por Gerwig brilló también en la categoría a mejor recopilación de banda sonora para medios visuales por Barbie The Album y mejor canción escrita para medios visuales por What Was I Made For?. En esta última, compitió con Dance the Night de Dua Lipa, también incluida en la banda sonora de la película que ostenta el título de la más taquillera de 2023.

¿Qué dijo Billie Eilish al recibir el Grammy?

"Me siento muy agradecida, estoy en 'shock'. Gracias a Greta Gerwig por hacer la película más increíble e inspiradora, Gracias a Margot Robbie por ser tan increíble. Hacer esta canción me salvó un poco", aseguró Eilish al recibir la distinción a mejor canción escrita para medios visuales en la gala previa a la ceremonia televisada de los Grammy.

Avanzada la noche, el cantante Lionel Richie tomó el escenario para presentar el premio a canción del año durante la ceremonia central, celebrada en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles. Tras recibir el gramófono junto a su hermano Finneas, Billie Eilish compartió con humor: "Estaba mirando las caras de todos y me incliné, pensé 'ni de broma'".

"Solo quiero decirle a todos en esta categoría que fue una lista loca de personas increíbles, artistas increíbles y música increíble", agregó. La canción premiada, What Was I Made For?, competía con A&W de Lana Del Rey, Anti-Hero de Taylor Swift, Butterfly de Jon Batiste, Dance the Night de Dua Lipa, Flowers de Miley Cyrus, Kill Bill de SZA y Vampire de Olivia Rodrigo.

Barbie, un éxito en taquilla pero no en los premios

Los tres gramófonos para Barbie destacan en una temporada de premios que, prácticamente, ha dejado sin reconocimiento a la cinta. A pesar de convertirse en la película más taquillera de 2023 y generar un fenómeno mundial que llevó a seguidores de todo el mundo a vestirse de rosa para acudir a las salas de cine, la película no ha recibido la atención esperada en otras ceremonias.

La película de Gerwig se destacó como la más nominada en galas como los Globos de Oro 2024, donde logró dos premios de los nueve a los que aspiraba, y los Critics' Choice Awards, donde obtuvo seis reconocimientos en categorías secundarias de las 18 nominaciones que tenía. Sin embargo, la ausencia de nominaciones para Gerwig en los Oscar en la categoría de mejor dirección y para Margot Robbie como mejor actriz fue lo que generó un gran descontento entre los fans.

No obstante, Barbie ha encontrado su reconocimiento en el ámbito musical. El tema de Eilish también obtuvo elogios en los Globos de Oro, y la canción interpretada por Ryan Gosling en el filme, I’m Just Ken, fue galardonada en los Critics' Choice. Ambos temas competirán por el codiciado premio de la Academia al mejor canción en la ceremonia que se llevará a cabo el 10 de marzo.

