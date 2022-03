Los Premios Platino 2022 se realizarán el próximo 10 de mayo en Madrid (España). | Fuente: EFE

Los Premios Platino 2022, que se realizará el próximo 10 de mayo en Madrid (España), publicó el 1 de marzo su lista corta (más conocida como shortlist) de películas y series que aspiran a una nominación, y entre ellas destacaron las cintas peruanas "Un mundo para Julius", "Contactado", "Samichay, en busca de la felicidad", "Ainbo", "Las mejores familias" y la producción televisiva "Los otros libertadores".

Todos estos títulos compiten por candidaturas en diversas categorías de la gala que premia lo mejor del cine iberoamericano. "Tras las 20 por cada categoría, el siguiente paso será el anuncio de las nominaciones a los Platino, de las que saldrán las candidatas finalistas que aspirarán a las estatuillas que se entregarán en la gala del próximo 10 de mayo", anunció la organización.

Así, de las 137 obras audiovisuales que pelean por entrar a la competencia de los Premios Platino, son seis las peruanas que avanzan a paso firme. Allí está, por ejemplo, la adaptación cinematográfica de "Un mundo para Julius", dirigida por Rossana Díaz Costa, que busca una nominación en las categorías de cine y educación en valores, mejor interpretación femenina (Mayella Lloclla) y mejor dirección de arte (Susana Torres).



📢 Shortlist #PremiosPLATINO2022



El cine educa, nos deja mensajes de aprendizaje, nos recuerda los valores que nosotros, como sociedad, debemos respetar (hoy más que nunca).



Aquí las películas que irán por una nominación al PLATINO al Cine y Educación en Valores 👇 pic.twitter.com/aGWbmk7oSp — Premios PLATINO (@PremiosPLATINO) March 1, 2022

"Contactado" y "Las mejores familias" en carrera



"Contactado", la película de la cineasta Marité Ugás, es otro título que continúa en carrera a mejor dirección y, de alcanzar un lugar en la competencia, podría tener como contrincantes al español Pedro Almodóvar y la mexicana Tatitana Huezo por sus cintas "Madres paralelas" y "Noche de fuego", respectivamente.

El filme de Ugás también figura entre las aspirantes a las categorías de mejor interpretación masculina (Baldomero Cáceres), mejor guion y mejor dirección de sonido.

Por su lado, "Las mejores familias", la comedia negra de Javier Fuentes de León, resalta en la preselección con 10 posibles nominaciones, entre ellas la de mejor interpretación masculina de reparto (César Ritter), mejor interpretación femenina de reparto (Jimena Lindo), mejor música original y mejor fotografía.

🎬 Javier Fuentes dirige Las mejores familias, la película con más preselecciones para Perú para los #PremiosPLATINO2022, con un total de 10 🇵🇪



Descúbrela 👇 pic.twitter.com/u8OWau9eZ0 — Premios PLATINO (@PremiosPLATINO) February 27, 2022

Cintas animadas y televisión

En cuanto a las categorías televisivas, la serie "Los otros libertadores" tiene a parte de su elenco luchando por una nominación: Magaly Solier, a mejor interpretación femenina en teleserie; Giovanni Arce, a mejor interpretación masculina en teleserie y Bruno Odar y Andrea Luna, a mejor intérpretes de reparto.

Por último, la cinta animada "Samichay, en busca de la felicidad", que fue reconocida en el Festival de Cine de Lima, podría ser nominada a mejor ópera prima en los Premios Platino 2022. Y "Ainbo, la guerrera del Amazonas", a mejor película de animación.

