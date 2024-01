Mi amigo robot: estreno, sinopsis, tráiler y más detalles de la película animada de Pablo Berger, nominada al Oscar 2024

Robot Dreams, el primer trabajo animado de Pablo Berger, se acerca a la cartelera peruana. Esta película, que ha sido nominada al Oscar 2024 junto a otros grandes títulos como El niño y la garza, llega a nuestros cines en febrero y presenta la conmovedora historia de Dog, un solitario perro en Manhattan durante la década de 1980, quien construye un robot para ser su compañero.



Con el título en español Mi amigo robot, esta cautivadora cinta animada explora el tema de la amistad, destacando su importancia y fragilidad. Berger, ganador del Goya en 2012 por su aclamada Blancanieves con Maribel Verdú, nos presenta un cuento visualmente narrado con imágenes, sonidos y música, que nos invita a soñar despiertos.

¿De qué trata Robot Dreams?

La última creación del español Pablo Berger, titulada en español Mi amigo robot, es una tragicomedia animada hispano-francesa del 2023. Inspirada en el cómic homónimo de Sara Varon, la película narra la inseparable amistad entre un perro y un robot en el contexto de Manhattan durante la década de 1980.



Según la sinopsis de Robot Dreams, la trama sigue a Dog, un perro que trabaja como guardia nocturno en una tienda de almacenes. Debido a su horario, le resulta difícil hacer nuevos amigos hasta que aparece Robot, un autómata de última generación. Dog y Robot disfrutan viendo películas, jugando a Pong y comiendo hot dogs, hasta que una noche de verano todo cambiará.

Mira el tráiler oficial Robot Dreams

Robot Dreams hizo su debut en mayo de 2023 en el Festival de Cannes donde fue aclamada tanto por críticos como por audiencias. Un mes después, durante su participación en el Festival de Annecy, uno de los eventos más destacados en el mundo de la animación, se llevó el premio Contrechamp a mejor película. También fue aplaudida en los festivales de Toronto, Londres y Sitges.



Además, la cinta recibió una nominación al premio Oscar 2024 en la categoría de mejor película animada, compitiendo con destacadas obras como Elemental, Nimona, Spider-Man: Across the Spider-Verse y El niño y la garza (The Boy and the Heron), dirigida por el aclamado Hayao Miyazaki. También compite por cuatro premios Goya y cinco Annie, entre ellos por película independiente.

Robot Dreams, nominada al Oscar 2024 a mejor película animada.Fuente: Arcadia Motion Pictures

¿Qué dice la crítica sobre Robot Dreams?

Robot Dreams (Mi amigo robot), una coproducción hispano-francesa, ha cautivado tanto a críticos como a audiencias. En Rotten Tomatoes, el sitio especializado en reseñas de películas, las 15 críticas disponibles son positivas, alcanzando un impresionante 100% de aprobación, con una calificación promedio de 8,0/10. Además, en Metacritic ha alcanzado la "aprobación universal" con 81/100.

IndieWire

"Con su alma de lata conmovedora, Robot Dreams nos lleva a apreciar la fortuna de tener un amigo precioso, ya sea por una temporada o toda la vida".

The Playlist

"Su dulzura radical surge de una fuente de empatía. Sus colores radiantes y su clara concepción de la vulnerabilidad frente a un mundo en gran parte insensible se hunden profundamente bajo la piel, en el espacio liminal entre el alma y el corazón que puede hacer que la animación sea un medio tan maravilloso".

TheWrap



"Robot Dreams, tanto una película sobre la pareja como sobre la amistad, te sorprende con un final que alaba a aquellos que se fueron y celebra los recuerdos que dejaron atrás".

Time Out

"Berger no hace concesiones para los fácilmente conmovidos: Robot Dreams es una película tanto sobre la separación como sobre la unión. Pero mientras el último rollo es un rompecorazones discreto, la burbuja nunca estalla en la belleza de lo que ocurrió antes".

Screen Daily

"Robot Dreams puede ser sentimental, pero también es sabia, resistiéndose a la tentación de crear el tipo de final feliz que uno podría esperar. En cambio, Berger opta por algo más verdadero".

Variety



"Por encima de todo, la película de Berger se deleita en el tipo de vistas y sonidos excéntricos e incidentales de los cuales los sueños, ya sean humanos, animales o androides, pueden surgir".

The Hollywood Reporter

"El uso de la música y el diseño de sonido es muy reflexivo a lo largo de la película, capturando la forma en que la música de los artistas callejeros hace que la vida en la ciudad se sienta como un musical todo el tiempo, mientras que el murmullo del tráfico y el bullicio general crea su propia banda sonora atonal".

¿Cuándo se estrena Robot Dreams?

Robot Dreams, o Mi amigo robot en Latinoamérica, se presenta como una de las dos cartas del cine español en las nominaciones para la 96 edición de los premios Oscar. La película de Pablo Berger busca la victoria en la categoría de mejor animación, mientras que La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona, aspira a los galardones de película internacional, así como en maquillaje y peluquería.



La llegada de Robot Dreams a los cines peruanos está programada para el 29 de febrero. Tan solo una semana después, descubriremos si la película podrá superar a competidores de peso como Elemental, Nimona, Spider-Man: Across the Spider-Verse y El niño y la garza (The Boy and the Heron) en la disputa por el Oscar 2024, cuyos resultados se darán a conocer el 10 de marzo.

