'Scream' trae de regreso a Sidney Prescott: Neve Campbell estará en la nueva película

Scream regresa con todo. Neve Campbell volverá a encarnar a su icónico personaje Sidney Prescott en la séptima entrega de la franquicia de terror estadounidense que busca resurgir luego de las abruptas salidas de las estrellas de las dos últimas películas: Melissa Barrera y Jenna Ortega a finales del 2023.

Fue la propia Neve Campbell quien confirmó, por medio de su cuenta de Instagram, su regreso a la saga para protagonizar Scream 7. “Hola a todos. ¡Estoy tan emocionada de anunciar esta noticia! ¡Sidney Prescott vuelve! Siempre ha sido una explosión y un honor poder interpretar a Sidney en las películas de Scream”, escribió la actriz este martes en un post junto con el guion del filme.

Neve Campbell fue la estrella principal de Scream con su papel de Sidney Prescott desde su estreno en 1996 bajo la dirección del fallecido cineasta Wes Craven, quien se encargó de las cuatro primeras películas de la franquicia hasta su deceso el 2015.

“Mi aprecio por estas películas y por lo que han significado para mí, nunca ha disminuido ¡Estoy muy feliz y orgulloso de decir que me han pedido, de la manera más respetuosa, que traiga a Sidney de vuelta a la pantalla y no podría estar más emocionado! Bueno, en realidad podría”, sostuvo Campbell, quien no participó en Scream 6, debido al bajo salario ofrecido.

Es así como Neve Campbell regresa como el principal rostro de Scream, luego de su debut en Scream, vigila quien llama, para después estar en Scream 2,3, y 4. Su última participación fue el 2022 en Scream 5, que marcó el regreso luego de la muerte de Wes Craven.

Neve Campbell encarnó por primera vez a Sidney Prescott en la película de 1996, 'Scream, vigila quien llama'.Fuente: Instagram

Guionista original de 'Scream' ahora será el nuevo director

Neve Campbell también dio a conocer que Kevin Williamson, guionista original de Scream, asumirá la dirección de la séptima película en reemplazo de Christopher Landon, quien renunció al encontrar inconvenientes que se volvieron “una pesadilla” para él y su equipo.

Williamson es el creador de la franquicia y estuvo a cargo de los guiones de Scream, Scream 2 y Scream 4. "He soñado durante muchos años lo increíble que sería hacer una de estas películas con Kevin Williamson al timón. ¡Y ahora está sucediendo, Kevin Williamson va a dirigir Scream 7! Este era su bebé y es su brillante mente la que soñó este mundo. Kevin no es solo una inspiración como artista, sino que ha sido un querido amigo durante muchos años", precisó la actriz.

Por otro lado, The Hollywood Reporter reveló que Kevin Williamson, quien trabajó con Wes Craven, estará acompañado de Guy Busick, guionista que escribió Scream 5 y 6. "El guionista sustituirá a James Vanderbilt, que está ocupado dirigiendo el largometraje Nuremberg", señaló el medio.

Kevin Williamson reemplazará a Christopher Landon en la dirección de 'Scream 7'. | Fuente: Paramount Pictures

Neve Campbell vuelve a 'Scream' tras renunciar por bajo salario

Neve Campbell ha causado gran sorpresa entre los fanáticos de Scream. La actriz había renunciado en junio del 2022 afirmando que no sería parte de la sexta entrega debido a que el salario que ofrecieron aquella vez "no igualaba el valor" que había aportado a la franquicia.

"Tristemente, no estaré en la próxima película de Scream. Como mujer he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente en el caso de 'Scream'. Creo que la oferta que se me presentó no iguala el valor que he aportado a la franquicia", expresó la actriz en aquella oportunidad a través de un comunicado.

Sin embargo, ahora Neve Campbell regresa con el fin de destacar otra vez en Scream. "Para los increíbles fans de Scream, espero que estén tan emocionados como yo. Nos vemos en el set Kevin Williamson", acotó en un post sobre su regreso a la saga.

Neve Campbell regresa a 'Scream' luego de haber renunciado por bajo salario en junio de 2022.Fuente: Paramount Pictures

