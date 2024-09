"Descanza en paz, papá": Mark Hamill se despide de James Earl Jones con emotivo post

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

James Earl Jones conmocionó Hollywood y el mundo del entretenimiento, tras confirmarse su deceso este lunes 9 de setiembre. El actor estadounidense, quien fue la voz original del icónico personaje oscuro Darth Vader en la saga de Star Wars, dejó de existir a los 93 años, causando una gran pena entre sus seguidores, colegas y amigos más cercanos.

Precisamente, uno de ellos es Mark Hamill, el icónico actor que interpretó a Luke Skywalker en las películas de Star Wars, usó sus redes sociales para despedirse de James Earl Jones con un emotivo mensaje y una inédita fotografía al lado del fallecido artista.

En la foto, publicada en su cuenta oficial de Instagram este lunes, se puede ver a un sonriente y joven Mark Hamill usando un elegante traje blanco mientras abraza a Earl Jones, quien luce también una cariñosa sonrisa recibiendo el afectivo gesto del actor de Star Wars.

“Uno de los mejores actores del mundo cuyas contribuciones a Star Wars fueron inconmensurables. Se le echará mucho de menos. Descansa en paz, papá”, se lee en la publicación de Mark Hamill.

Asimismo, diversos usuarios decidieron dar sus mensajes por la dedicatoria de Hamill a James Earl Jones. “Una leyenda, sentimos mucho su pérdida”, “Vader, Mufasa y ganador del EGOT. Fue una obra maestra de hombre”, “Su vida y su obra serán recordados por siempre”, “Nunca será olvidado, que la fuerza lo acompañe”, “Esta noticia duele y más descubrirla por el propio Mark Hamill”, fueron algunos.

James Earl Jones falleció este lunes a los 93 años, confirmaron medios internacionales.Fuente: EFE

¿En qué películas y series trabajó James Earl Jones?

Además de su icónico papel en Star Wars, James Earl Jones conquistó la pantalla grande al prestar su voz al rey Mufasa, el padre de Simba, en la película animada El Rey León (1994). Repitió este papel en la secuela de 1998 y en el remake de 2019.

A lo largo de su carrera, que incluye más de 80 créditos cinematográficos, Jones destacó en papeles como el teniente Zogg en Dr. Strangelove (1964), su debut en el cine; el primer presidente afroamericano en The Man (1972); el temible villano en Conan el Bárbaro (1982); y un autor recluso en El campo de sueños (1989), entre muchos otros.

En televisión, acumuló más de 70 papeles, incluyendo diversas películas y miniseries como Roots y The Atlanta Child Murders. También tuvo apariciones recurrentes en L.A. Law, Homicide: Life on the Street y Everwood, y participaciones especiales en programas como Los Simpson, Picket Fences, Ley y Orden, Frasier y House.

Mark Hamill como Luke Skywalker al lado de Darth Vader, con la voz de James Earl Jones. | Fuente: Lucasfilm

James Earl Jones entró al selecto club del EGOT

James Earl Jones logró entrar en el exclusivo grupo de artistas que han obtenido los cuatro principales premios del mundo del entretenimiento: el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony, consagrándose así como un EGOT.

En sus más de 60 años de carrera en Hollywood, recibió cuatro nominaciones al Tony, de las cuales ganó dos: en 1969 por su actuación en The Great White Hope y en 1987 por su papel en Fences.

También recibió dos Emmy en 1991, uno como actor de reparto en Heat Wave y otro como actor principal en Gabriel’s Fire, siendo la primera vez que un actor ganaba dos Emmy en el mismo año. En 2017, fue galardonado con otro Tony a la trayectoria.

Además, en 1977 recibió un Grammy por un álbum de palabra hablada y un Oscar honorífico en 2011, convirtiéndose en uno de los pocos artistas en obtener un EGOT.

