Liam Neeson dice que nuevos spin-offs de 'Star Wars' hacen que fans ya no le pidan autógrafos

Liam Neeson es uno de los actores del momento por su protagónico en la película ‘Contrarreloj’ que viene generando elogios por aquellos que siguen su trabajo en los rodajes de acción. No obstante, el actor británico de 71 años decidió hacer una pausa para hablar de su recordada interpretación del maestro jedi Qui-Gon Jinn en 'Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma' junto a Ewan McGregor, quien hizo de su discípulo Obi-Wan Kenobi.

En una reciente entrevista para el podcast ‘Conan O’Brien Needs A Friend’, el actor de 'La lista de Schindler' resaltó que los fanáticos de ‘Star Wars’ ya no le piden autógrafos por su papel de Qui-Gon Jinn debido que, a su parecer, la icónica saga, producida y dirigida por George Lucas, se ha “ido diluyendo” por las últimas secuelas y spin-offs que van saliendo.

“No todo el tiempo (me piden autógrafos). Es una pequeña secta que lo hace. Hay tantas películas y spin-offs ahora que creo que se está diluyendo todo. Eso es una opinión. De vez en cuando hay niños que buscan un autógrafo de ‘Star Wars’ y yo no quiero dar autógrafos en el aeropuerto. No es el niño, es el abuelo o el papá. Ellos se convierten en niños de 11 años”, señala el actor de ‘El pasajero’.

Anteriormente, Liam Neeson ya había mencionado, en diálogo con ‘Watch What Happens Live’, que tantas secuelas y spin-offs de la saga de ‘Star Wars’ le habían “quitado el misterio y la magia” a la franquicia de ciencia ficción “de una manera extraña”. El artista tuvo un breve cameo de dos líneas de diálogo en ‘Obi-Wan Kenobi’, la serie de Disney+ estrenada el año pasado.

Liam Neeson y Ewan McGregor protagonizaron 'Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma'. | Fuente: Lucasfilm

Liam Neeson recordó anécdota con la espada láser en ‘Star Wars’

En otro momento, Liam Neeson recordó una de las anécdotas que tuvo con Ewan McGregor en la primera escena de grabación donde ambos usaron las icónicas espadas láser en 'Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma'.

“Yo solo tenía la empuñadora, quizá un tubo de aluminio con cinta verde porque soy un jedi irlandés. La primera vez que ambos tuvimos que empuñarlas para iniciar la pelea, los dos (hicimos los ruidos de las espadas) cuando la producción gritó ‘acción’. Fue algo automático”, mencionó Neeson. En ese sentido, añadió: “George Lucas nos dijo ‘cortemos por ahí. Muchachos, podemos agregar eso más tarde”.

Cabe recordar que Liam Neeson protagonizó a Qui-Gon Jinn solo en la primera entrega de ‘Star Wars’ en los cines en 1999. El personaje murió en el mismo largometraje, por lo que ya no tuvo una aparición larga en la saga. Su última aparición fue como fantasma en el último capítulo de la temporada en la serie de televisión ‘Obi-Wan Kenobi’.