"Me gustaría que la gente dejara de decirme: '¡Mataste a Han Solo!'", afirma Adam Driver

Star Wars: el despertar de la fuerza es la primera película de la saga creada por George Lucas bajo la distribución y producción de Disney que quedó marcada por los fanáticos por un hecho que, hasta la fecha, pocos han podido superar: la muerte de Han Solo (Harrison Ford) bajo las manos de su hijo Kylo Ren, un villano oscuro quien volvió para vengarse de su padre al sentirse relegado del poder de los Jedi.

Precisamente, Adam Driver, actor que encarnó a Kylo Ren en la saga de Star Wars, se refirió a su papel del Jedi oscuro en la escena en la que mata a Han Solo dándole una estocada con su espada láser luego de que intentara convencerlo de volver a casa con su madre la princesa Leia (Carrie Fisher).

Fue durante un episodio del programa Saturday Night Live el último sábado que Adam Driver recalcó, en sentido de broma, que no soportaba que las personas se le acercasen no solo para pedirle un autógrafo, sino también para reclamarle por qué mató a Han Solo. “Me gustaría que la gente dejara de acercarse a mi en la calle para decirme: ‘¡Mataste a Han Solo!’” (…) Yo no lo maté. (El episodio) El despertar mató a Han Solo”, expresó el actor de 40 años.

Este comentario de Adam Driver se da luego de que recordara, durante la entrega de su lista de regalos para Navidad, su protagónico como Kylo Ren en las películas Star Wars: El despertar de la fuerza, El último Jedi y El ascenso de Skywalker, las cuales se dieron luego de la adquisición de Lucasfilm por The Walt Disney Company el 2012.

Adam Driver encarnó al villano de Star Wars, Kylo Ren, en el regreso de la saga. | Fuente: Instagram (rendriver)

Adam Driver respondió a críticas sobre su aspecto físico

Días atrás, Adam Driver respondió ante la consulta del presentador estadounidense Chris Wallace de si cree que es “la típica estrella de cine” y si su aspecto fue para él “un obstáculo” en su carrera en la industria cinematográfica a sus 40 años.

Fue en el programa ¿Quién está hablando con Chris Wallace? que Adam Driver le restó importancia a la pregunta del conductor de CNN y Max.

"He trabajado constantemente, lo cual es agradable, con personas con las que siempre quise y con las que siempre soñé que quería trabajar. Entonces, en ese sentido, no es así. Yo me veo como veo, no puedo cambiar eso. Así que supongo que, sí, me ayudó”, contestó Driver.

Adam Driver encarnará a Enzo Ferrari en nueva película

Adam Driver vuelve a la pantalla grande con su personaje del multimillonario italiano Enzo Ferrari, en Ferrari, una próxima película biográfica sobre el ícono del automovilismo y dueño de las marcas de auto más exitosas del mundo.

Ferrari se estrenará el próximo 25 de diciembre en las salas de cine de Estados Unidos. Se espera también su pronta llegada a Latinoamérica, incluido el Perú. El filme ya fue proyectado en el Festival de Cine de Venecia en agosto de este año recibiendo varias ovaciones.