Adam Driver responde a críticas sobre su aspecto físico como actor: "Me veo como me veo"

Adam Driver no es, precisamente, un actor elogiado por su apariencia física y él lo sabe muy bien pues en una reciente entrevista con el reconocido presentador de televisión estadounidense Chris Wallace, Driver no dudó en responder ante la consulta si cree que es “la típica estrella de cine” y si su aspecto fue para él “un obstáculo” en su carrera en la industria cinematográfica a sus 40 años.

Fue en el programa ¿Quién está hablando con Chris Wallace? que Adam Driver le restó importancia a la pregunta del conductor de CNN y Max quien buscaba saber si su aspecto físico fue “una ayuda” para que pueda ser tomado en cuenta en papales protagónicos en Hollywood.

“He trabajado constantemente, lo cual es agradable, con personas con las que siempre quise y con las que siempre soñé que quería trabajar. Entonces, en ese sentido, no es así. Yo me veo como veo, no puedo cambiar eso. Así que supongo que, sí, me ayudó”, contestó el actor que dio vida al jedi oscuro Kylo Ren en Star Wars: el despertar de la fuerza.

Asimismo, Adam Driver no perdió la oportunidad para bromear sobre el tema. “Un obstáculo para romper espejos dondequiera que vaya y tener un cuerpo deforme de gran tamaño que no puedo pasar por las puertas, o por la mayoría de la ropa o en la mayoría de los coches", expresó.

Adam Driver encarnará a Enzo Ferrari en nueva película Ferrari. | Fuente: Instagram (ferrarithemovie)

Adam Driver respondió ante comparación con Al Pacino y Jack Nicholson

En otro momento, Adam Driver también se refirió a las comparaciones que hicieron algunos medios de prensa con Al Pacino y Jack Nicholson, quienes tampoco se caracterizan por su belleza física sino más bien por su desenvolvimiento y destreza en los escenarios.

“Ellos son los actores que me hicieron querer ser actor, ya saben, así que es una buena comparación”, expresó Driver, quien, además, recalcó que no presta atención a las críticas ni a los elogios para poder continuar con su carrera.

Del mismo modo, el también actor de la popular serie de Girls (HBO) recordó cuando la revista New Yorker lo llamó “cara de caballo” hecho que, según comentó, lo tomó con cautela.

“Recuerdo haber leído a un crítico que escribió: 'Su agente probablemente no sabe si ponerlo en una película o en el Derby de Kentucky'. Entonces lo entiendo, ya sabes, si crees en lo bueno, entonces tienes que creer en lo malo. Así que trato de no absorber nada”, puntualizó.

Adam Driver encarnará a Enzo Ferrari en nueva película

Adam Driver vuelve a la pantalla grande con su personaje del multimillonario italiano Enzo Ferrari, en Ferrari, una próxima película biográfica sobre el ícono del automovilismo y dueño de las marcas de auto más exitosas del mundo que tiene su origen en Módena donde se dedicó a la creación y producción de vehículos desde 1929.

Ferrari se estrenará el próximo 25 de diciembre en las salas de cine de Estados Unidos. Se espera también su pronta llegada a Latinoamérica, incluido el Perú. El filme ya fue proyectado en el Festival de Cine de Venecia en agosto de este año recibiendo varias ovaciones.