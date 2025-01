Critics Choice Awards 2025: gala se posterga al 26 de enero por incendios en Los Ángeles

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los premios Critics Choice Awards 2025 se postergaron debido a los devastadores incendios forestales que vienen azotando Los Ángeles, California, y ya no se realizarán este domingo 12 de enero como estaba programado en un comienzo.

Por medio de un comunicado, compartido por los Critics Choice Awards en sus redes oficiales, la edición 30 se reprogramó para el domingo 26 de enero y mantendrá su sede en el Barker Hangar de Santa Mónica, California.

“La ceremonia anual de los Critics Choice Awards se pospuso del 12 al 26 de enero debido a los catastróficos incendios que asolan el sur de California”, señala el pronunciamiento firmado por el director ejecutivo de los Critics Choice Awards, Joey Berlin.

“El evento reprogramado permanecerá en el Barker Hangar y se transmitirá en vivo por el canal E! y en todo el mundo. También estará disponible en Peacock al día siguiente”, se añade.

En ese sentido, el ejecutivo aseguró que este aplazamiento se hace pensando en las víctimas y el “impacto” que viene ocasionando este desastre natural. “Esta tragedia que se está desarrollando ya ha tenido un profundo impacto en nuestra comunidad. Todos nuestros pensamientos y oraciones están con quienes luchan contra los devastadores incendios y con todos los afectados”, expresó Berlin.

Se reportan 2 muertos y 80 mil personas evacuadas en los incendios en Los Ángeles. | Fuente: AFP

¿Qué otros eventos se cancelaron por los incendios forestales?

Los Critics Choice Awards no es el único evento afectado por los incendios forestales. Más temprano, los premios SAG Awards 2025 dieron a conocer la lista de nominados por medio de un comunicado de prensa este miércoles y no de manera presencial como estaba previsto.

Por otra parte, el almuerzo de los premios AFI, que se iba a celebrar este viernes 10 de enero, también tuvo que reprogramarse. En ese sentido, la fiesta anual de té de los BAFTA, prevista para el 11 de enero en el hotel Four Seasons de Beverly Hills, tuvo que ser cancelada.

Del mismo modo, según informó Variety, varias decenas de eventos de Hollywood fueron cancelados como los estrenos de las películas: The Last Showgirl, Wolf Man, Better Man, The Pitt y Unstoppable.

Cabe mencionar que los incendios, que comenzaron el último martes en un vecindario Pacific Palisades, también afectaron las viviendas de estrellas de la industria como el actor de Star Wars, Mark Hamill y la protagonista de Halloween y ganadora del Oscar, Jamie Lee Curtis.

Cónclave y Wicked lideran las nominaciones de cine en los premios Critics Choice Awards 2025. | Fuente: House Productions/Universal Pictures

¿Cuándo y dónde serán los Critics Choice Awards 2025?

La ceremonia de los Critics Choice Awards 2025 se llevarán a cabo el domingo 26 de enero en el icónico The Barker Hangar, ubicado en Santa Mónica, California, donde actores y producciones serán reconocidos por la crítica. La premiación comenzará a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) con una duración de tres horas.

¿Quién presentará los Critics Choice Awards 2025?

En esta ocasión, la gala de los Critics Choice Awards 2025 será conducido por Chelsea Handler, reconocida comediante, actriz y escritora estadounidense, quien tiene una amplia trayectoria en televisión.

¿Qué películas están nominadas en los Critics Choice Awards 2025?

Cónclave y Wicked cuenta con once nominaciones en los Critics Choice Awards 2025, siendo los largometrajes con más opciones para llevarse algún premio.

Por otro lado, Dune 2 y Emilia Pérez le siguen de cerca con 10 nominaciones. Otros filmes nominados en los premios son: A Complete Unknown, Anora, The Brutalist, Nickel Boys, Sing Sing y The Substance.

