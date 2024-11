Productor de 'Deadpool & Wolverine' escribirá la nueva trilogía de Star Wars

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Simon Kinberg, productor de filmes como Deadpool & Wolverine y Logan, cerró un acuerdo con Lucasfilm para escribir y producir una nueva trilogía del universo de Star Wars, informó este jueves el medio especializado Deadline.



La publicación estadounidense detalló que el proyecto se centrará en una nueva historia y que Kinberg trabajará junto con la directora del estudio, Kathleen Kennedy.



La última película de esta franquicia, Star Wars: The Rise of Skywalker, protagonizada por Daisy Ridley, se estrenó en 2019 y concluyó la 'Saga Skywalker'.



Simon Kinberg ya exploró el universo de Star Wars

Kinberg no es un novato en el universo de Star Wars: el productor trabajó en la serie animada Star Wars Rebels y ejerció de asesor en Star Wars Episode VII: The Force Awakens, de 2015.



Lucasfilm tiene otros proyectos de Star Wars en marcha, con cineastas como James Mangold, Sharmeen Obaid-Chinoy, Taika Waititi y Donald Glover.



Por su parte, Disney tiene previsto el estreno de The Mandalorian & Grogu, de Jon Favreau, para el 22 de mayo de 2026, y el de otras dos películas -aún sin título- para diciembre de 2026 y diciembre de 2027.

EFE

