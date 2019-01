Las montañas de Park City (Utah, EE.UU.) dieron la bienvenida a una nueva edición de Sundance, el festival creado por Robert Redford que acogerá a miles de espectadores ansiosos por conocer lo nuevo del cine independiente donde se verán conocidos rostros de Hollywood como Julianne Moore, Naomi Watts y Zac Efron.

Hasta el próximo 3 de febrero, Sundance proyectará: 241 producciones (entre largometrajes y cortos), de 49 países diferentes y que podrán disfrutar los 124.000 visitantes que espera la organización.

La diversidad es la clave de esta edición: el 47% de todos los títulos fueron dirigidos o creados por al menos una mujer, el 41% del total contó con una persona no blanca al frente, y el 17% de ellos tuvo al mando a alguien de la comunidad LGBT.

Robert Redford, una leyenda de Hollywood que anunció su retiro de la actuación a los 82 años, se refirió a su trabajo en el festival aunque dejó algunas interrogantes. "He hecho esto [presentar Sundance] durante, Dios mío, 34 años, desde que empezó. Y creo que estamos en un punto en el que puedo continuar en un sitio diferente porque lo que he echado de menos es ser capaz de pasar tiempo con las películas, con los directores, ver su trabajo y ser parte de la comunidad", dijo.

Las dudas sobre si Redford se plantea dejar el liderazgo de Sundance podrían, tal vez, reforzar la ruta hacia la jubilación marcada por el artista, quien aseguró que "The Old Man & the Gun" (2018) será su última película como actor.

LAS ESTRELLAS DE HOLLYWOOD

La cinta "After the Wedding" abrió, el jueves 24, Sundance de la mano de un gran reparto liderado por Julianne Moore, Michelle Williams y Billy Crudup.

Las estrellas de Hollywood destacan en el festival con nombres como Naomi Watts ("Luce"), Zac Efron ("Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile"), Jake Gyllenhaal ("Velvet Buzzsaw"), Viola Davis ("Troop Zero"), Keira Knightley ("Official Secrets"), Emma Thompson ("Late Night"), y Adam Driver ("The Report").

Y se espera también que el género documental tenga mucho protagonismo, en especial, por la cinta "Leaving Neverland" sobre los presuntos abusos a menores cometidos por Michael Jackson.

Por su parte, Harvey Weinstein, que con la compañía Miramax fue clave del fenómeno del cine "indie" y ahora se enfrenta a un juicio, tendrá un papel testimonial en Sundance: ser el protagonista del documental "Untouchable", que retrata su auge y caída como productor. (EFE)