¡Es oficial! 'Barbie' ya es la película más taquillera del año en todo el mundo

‘Barbie’ no se cansa de seguir batiendo récords en la historia del cine. Ahora, la película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie se convirtió en la película más taquillera del año en todo el mundo al recaudar 1,380 millones de dólares y superar a 'The Super Mario Bros. Movie' que tiene, hasta la fecha, 1,360 millones, de acuerdo con un comunicado emitido el último domingo por Warner Bros Discovery Inc.

Es así como ‘Barbie’ sigue siendo un fenómeno en la industria cinematográfica y una revelación a nivel comercial debido a sus personajes y escenas que hacen que muchos fanáticos quieran recrear el filme en sus hogares comprando los productos de la famosa muñeca de Mattel y adquiriendo todos los utensilios para tener la vestimenta rosa.

Cabe recordar que ‘Barbie’, que ya anunció su reestreno en las salas de cine con formato IMAX para el próximo 22 de setiembre durante una semana, se mantuvo por varias semanas en el primer lugar en diversos países del mundo desde su estreno el último 20 de julio. En ese sentido, se espera que el filme se mantenga con el liderato de recaudación hasta fin de año.

Por otro lado, de acuerdo con información de Variety, ‘Barbie’ ha acumulado en los cines norteamericanos 600 millones de dólares superando a 'The Super Mario Bros. Movie' que obtuvo 574 millones. Es así como la película, distribuida por Warner Bros Pictures, se convirtió en la más taquillera en dicho país. Lo que respecta solo a nivel internacional, el rodaje que comparten Margot Robbie y Ryan Gosling (‘Ken’) logró la cifra de 760 millones de dólares.

Margot Robbie y Ryan Gosling interpretan a los famosos muñecos 'Barbie y Ken'. | Fuente: Instagram (margotrobbieofficial)

‘Barbie’ es la película con mayor taquilla en la historia de Warner Bros

Días antes, ‘Barbie’ se convirtió en la película de mayor recaudación de taquilla (1,360 millones de dólares) en toda la historia de Warner Bros tras sumar 18,2 millones de dólares en 12,852 pantalla en 75 países entre el 25 y 27 de agosto y superando el récord conseguido por ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2’ el 2011 (1,340 millones de dólares).

En otro momento, la famosa muñeca de Mattel destronó a ‘Batman: El caballero de la noche’ (‘The Dark Night’) como el estreno más taquillero en la historia de Warner Bros en Estados Unidos. La película de Greta Gerwig alcanzó 537,5 millones de dólares en la taquilla de los cines norteamericanos superando los 536 millones obtenidos del largometraje del superhéroe oscuro de Christopher Nolan estrenado el 2008.

Por otro lado, Greta Gerwig continúa siendo la primera directora en recaudar más mil millones de dólares con una película, superando a ‘Frozen 2’ codirigida por Jennifer Lee. 'Barbie' logró tener el mayor estreno del año con 162 millones de dólares superando al mismo 'The Super Mario Bros. Movie' que obtuvo 146 millones.