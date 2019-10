Jonah Hill no aparecerá en "The Batman" | Fuente: IMDB

Jonah Hill, que se encontraba en negociaciones para entrar a formar parte del reparto de "The Batman", no aparecerá finalmente en la cinta de Matt Reeves. El actor había sido seleccionado para interpretar al villano Acertijo, enemigo de Batman en los cómics de DC.



Según informa "The Wrap", citando fuentes cercanas al proyecto de Reeves, el protagonista de "Supercool" (2007) no formará finalmente parte de la película de Reeves. Jonah Hill, nominado al Oscar por "Moneyball" (2011) y "El Lobo de Wall Street" (2013) ha trabajado recientemente con Harmoni Korine en "The Beach Bum", y como productor ejecutivo en "Good Boys" junto a Gene Stupnitsky. Actualmente está produciendo lo nuevo de Clint Eastwood, "Richard Jewell".





Acertijo, el personaje de DC al que Jonah Hill ya no dará vida, es un delincuente de Gotham que hizo su primera aparición en los cómics en 1948. Este villano, amante de los acertijos y los trucos, ha aparecido anteriormente en televisión en la serie de los 60 "Batman", interpretado por Fran Gorshin, y en la película "Batman Forever" (1995) de la mano de un fluorescente Jim Carrey.

"The Batman", con un guión de Ben Affleck y Geoff Johns incluirá a Robert Pattinson como Batman y a Zoe Kravitz como Gatúbela, y se estrenará el 25 de junio de 2021. Con esta película se inicia una nueva era cinematográfica del 'Caballero Oscuro', posiblemente con Matt Reeves al frente de nuevas producciones. (Con información de Europa Press).