'Una Navidad inesperada': una emocionante comedia familiar sobre segundas oportunidades… y con Danny DeVito

Con paisajes italianos llenos de encanto, enredos cómicos y un mensaje sobre unión y segundas oportunidades, Una Navidad inesperada se perfila como una opción ideal para disfrutar en familia.

Ya se encuentra en cartelera Una navidad inesperada, una comedia entrañable y llena de humor que promete conquistar al público en esta temporada festiva. La cinta está protagonizada por Danny DeVito, Andie MacDowell y Wilmer Valderrama, y dirigida por Peter Chelsom, cineasta reconocido por combinar emoción, humor y sensibilidad en historias centradas en las relaciones humanas.

La película sigue a una pareja estadounidense que, en pleno proceso de separación, viaja con su hija al hotel italiano donde vive su abuelo para contarle la noticia con delicadeza. Pero nada sale como esperan: la niña, sin saber la verdad, desencadena una serie de malentendidos que involucran también a sus abuelos, quienes terminan enfrentando sus propios conflictos… en medio de intentos caóticos y divertidos por mantener unida a la familia.

Mira el tráiler de Una navidad inesperada a continuación...

¿De qué trata Una Navidad inesperada?

Una pareja estadounidense lleva a su hija de 10 años, Claire, a visitar a su abuelo Lawrence en los Dolomitas, Italia. Aunque normalmente pasan juntos la Navidad, este año el viaje ocurre en pleno agosto. La verdad es que los padres están a punto de separarse y esperan que Lawrence sea quien se lo explique a la niña, debido a su fuerte vínculo con ella.

Al enterarse de que no habrá Navidad en familia, Claire insiste en celebrarla allí mismo, en pleno verano, y logra incluso que sus otros abuelos viajen al hotel. Con la ayuda de Lawrence, organiza actividades y momentos especiales para intentar que sus padres se reconcilien.

¿Quiénes actúan en Una Navidad inesperada?

La película cuenta con un elenco encabezado por:

Danny DeVito como Lawrence

como Lawrence Andie MacDowell como Rose

como Rose Wilmer Valderrama

Lucy DeVito

Antonella Rose como Claire

como Claire José Zúñiga

Adrián Dunbar

Valeria Cavalli

Mario de la Rosa

Francisco Salvi

Denis Conway

Kate Muda como Johanna

como Johanna Matteo Miraglia como Niccoló

¿Qué dice la crítica sobre Una Navidad inesperada?

La recepción de Una Navidad inesperada ha sido cálida y entusiasta. Los críticos coinciden en que la película destaca por su encanto, su humor efectivo y una ternura que se siente sincera.

Desde Screen Rant, Ben Gibbons la describe como “un maravilloso cuento de Navidad moderno” que sorprende al desarrollarse en pleno verano, una apuesta que, aseguran, funciona a la perfección y la vuelve “encantadora y totalmente recomendable para estas fiestas”.

En The Guardian, la crítica Catherine Bray le otorga tres estrellas de cinco y resalta la presencia de Danny DeVito, quien —según señala— “juega sobre seguro” en una historia emotiva que conserva el espíritu clásico de las películas navideñas.

Para Alex Maidy de JoBlo, es una cinta ideal para compartir en familia: “Podrías dedicarte a cosas mucho peores”, bromea el crítico, antes de calificarla con seis de diez estrellas y destacar que probablemente se convierta en una favorita durante las reuniones de diciembre.

Finalmente, Monique Jones de Common Sense Media se muestra especialmente elogiosa, otorgándole cuatro estrellas de cinco y celebrándola como “una comedia sorprendentemente divertida en medio del mar de películas navideñas”.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis