Hugh Grant expresó su molestia por los rodajes de su personaje en 'Wonka': ¿qué dijo?

Hugh Grant habló sobre su papel como el pequeño personaje de Oompa-Loompa en la próxima película Wonka protagonizada por Timothée Chalamet. Fue en un diálogo con el portal británico Mirror.uk. que el actor de "Amor a segunda vista" expresó su molestia por el rodaje de la película en la que encarnó a uno de los habitantes de Loompalandia. ¿Qué pasó?

Resulta que Hugh Grant estuvo rodeado de muchas cámaras en el momento de las grabaciones debido a que su personaje Oompa-Loompa tenía que ser llevado a la animación por CGI (imagen generada por computadora). Algo que, según el propio Grant, le resultó bastante molesto.

“Era como tener una corona de espinas, me sentía muy incómodo (…) Hice un gran escándalo al respecto. No podía haber odiado todo el asunto más”, declaró el actor de 63 años, quien acompañó a todo el elenco de Wonka, incluido Timothée Chalamet, en los Avant Premiere realizados en Tokio, Londres y Paris previo al estreno.

En ese sentido, Hugh Grant señaló su confusión al no saber si los directores iban a usar su cuerpo o no en el personaje de Oompa-Loompas. “No sabía si debía actuar con mi cuerpo, o no, y nunca recibí una respuesta satisfactoria. Y, francamente, lo que hice con mi cuerpo fue terrible y todo ha sido reemplazado por un animador”, sostuvo.

Hugh Grant interpreta a Oompa-Loompas, un pequeño personaje de Loompalandia. | Fuente: Warner Bros

¿Cuál es el papel de Hugh Grant en Wonka?

Hugh Grant interpreta a Oompa-Loompa, un pequeño personaje de cabello verde y chaqueta de rayas con un pantalón ancho y llamativos zapatos de punta. En el tráiler se ve al actor interrumpiendo el sueño de Willy Wonka quien lo descubre y lo atrapa en una botella de vidrio.

Seguidamente, Oompa-Loompa se presenta ante el chocolatero como “un gigante” en el fantástico mundo de Loompalandia. Grant fue consultado por Mirror.uk. si cuando vio la película se sintió orgulloso de su personaje en Wonka pero la respuesta del actor fue que “en realidad no”.

¿Cuándo se estrena Wonka, la película con Timothée Chalamet?

Wonka, la última versión de Willy Wonka en Warner Bros, se estrenará en los cines peruanos este jueves 7 de diciembre.

La película se basa en los orígenes del “mejor chocolatero del mundo” y su colorida fábrica de chocolates que ha cautivado a grandes y chicos desde la primera película de Willy Wonka y la fábrica de chocolate con Gene Wilder en 1971 y, posteriormente, Charlie y la fábrica de chocolate con Johnny Depp el 2005.

Timothée Chalamet protagonizará Wonka acompañado por un destacado elenco de actores conformado por: Olivia Colman, Sally Hawkins, Keegan-Michael Key, Matthew Baynton, Matt Lucas, Rowan Atkinson, Jim Carter, Natasha Rothwell, Simon Farnaby, Paterson Joseph, Tom Davis, Rakhee Thakrar, Justin Edwards, entre otros.