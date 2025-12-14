Perros y gatos en la butaca: ‘Zootopia 2’ rompe récords y transforma la experiencia en los cines de China

El arrollador éxito de Zootopia 2 en China no solo ha dejado cifras históricas en taquilla, también una curiosa postal en algunas salas del país: funciones especiales donde los espectadores asisten acompañados de sus mascotas, principalmente perros, en una experiencia que ha generado tanto entusiasmo como debate sobre el bienestar animal.

La cinta de Disney, estrenada el pasado 26 de noviembre, superó este fin de semana los 33 000 millones de yuanes en recaudación, consolidándose como la película de animación extranjera más taquillera de la historia en el país asiático. Impulsados por este fenómeno, algunos cines de grandes ciudades como Pekín, Shanghái y Chengdu han habilitado proyecciones “pet friendly”, una iniciativa aún limitada, pero muy visible en redes sociales.

Perros y gatos asistieron al cine a ver ‘Zootopia 2’

En una de estas funciones en la capital china, más de 60 personas compartieron la sala con alrededor de 35 perros y al menos dos gatos. Muchos de los animales llegaron en carritos o permanecieron en brazos de sus dueños durante la proyección. Según los organizadores, se establecieron normas claras: solo se permite el ingreso de mascotas de menos de 12 kilos, tranquilas y que no ladren.

Durante los primeros minutos de la película, algunos perros se mostraron inquietos, aunque con el paso del tiempo la mayoría se calmó e incluso se quedó dormida. A lo largo de los más de 100 minutos de metraje, apenas se registraron algunos ladridos aislados y leves quejidos.

Sin embargo, no todas las experiencias fueron positivas. Tras la función, varios asistentes expresaron su incomodidad por el volumen del sonido. “A mitad de la película pedí que bajaran el volumen porque era demasiado fuerte, sobre todo para los animales que estábamos cerca de la pantalla”, comentó la dueña de un caniche blanco, quien aseguró que su mascota se asustó.

Críticas divididas por la asistencia de mascotas al cine

Las imágenes de animales dentro de las salas han alimentado una intensa discusión en redes sociales chinas. Mientras algunos usuarios celebran la iniciativa como una forma innovadora de ocio, otros cuestionan si el entorno del cine es adecuado para las mascotas. “El oído de los perros es mucho más sensible, y los olores y ruidos pueden generar ansiedad. Los dueños deberían pensar primero en el bienestar del animal”, opinó una usuaria en Xiaohongshu.

Consultado por medios locales, el veterinario Chen Xin señaló que llevar a un perro al cine no suele representar un riesgo grave para su salud, aunque recomendó vigilar signos de estrés como encogerse, esconder la cabeza o mostrarse excesivamente inquieto.

Más allá de la polémica, el fenómeno refleja el momento particular que atraviesa la industria cinematográfica china. En un mercado que aún no recupera los niveles previos a la pandemia —con una caída del 22,5 % en la recaudación durante 2024—, la animación se ha convertido en un motor clave.

El éxito de Zootopia 2 confirma esta tendencia y posiciona a China como su principal mercado a nivel mundial, consolidando al género como un salvavidas comercial para las salas.