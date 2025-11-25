Últimas Noticias
Jackie Chan y Chris Tucker se unen para nueva película de 'Una pareja explosiva' en Paramount

Jackie Chan y Chris Tucker regresarán para nueva secuela de Una pareja explosiva.
Jackie Chan y Chris Tucker regresarán para nueva secuela de Una pareja explosiva. | Fuente: New Line Cinema
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El director original Brett Ratner sería el encargado de la cuarta película de la saga en Paramount tras supuestas "presiones" de Donald Trump. Revisa todo sobre 'Una pareja explosiva 4'.

Jackie Chan y Chris Tucker estarán de vuelta para una nueva película de Rush Hour, o Una pareja explosiva. El nuevo proyecto estará a cargo del estudio Paramount y será dirigido por el director original de la saga, Brett Ratner, confirmó Deadline en un informe este martes.

Es así como la cuarta película de una de las comedias de acción más populares a fines de los 90 volverá, esta vez, con Paramount, propiedad de David Ellison, que se encargará de distribuir el nuevo filme con “un acuerdo intrigante” con Warner Bros. Discovery.

Ahora, Una pareja explosiva buscará estar en los cines, próximamente, con una nueva secuela luego de que varios estudios, entre ellos New Line, de Warner Bros, no decidieran estrenar el filme tras varias insinuaciones.

Cabe mencionar que la primera película de Una pareja explosiva se estrenó en 1998. Posteriormente, el 2001, llegó la segunda parte y el 2007 se lanzó la tercera película de la franquicia protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker. “Según se informa, los dos están de regreso para la cuarta parte”, sostuvo Deadline.

En total, la trilogía, del cineasta Brett Ratner, logró recaudar más de 850 millones de dólares de taquillla a nivel mundial impulsando la carrera de Ratner como director en Hollywood.

Donald Trump habría
Donald Trump habría "presionado" a Paramount para encargarse de la secuela de Una pareja explosiva.

¿Donald Trump “presionó” para la película Una pareja explosiva 4?

La noticia del anuncio de la cuarta película de Una pareja explosiva tendría como ingrediente una supuesta presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a David Ellison y los otros ejecutivos dueños de Paramount, para hacerse cargo del filme.

Según mencionó Deadline, el portal Semafor, citó el domingo a una fuente familiarizada con las conversaciones para la película, quien le informó que Trump “presionó a los Ellison para que revivieran la franquicia Rush Hour (Una pareja explosiva)”.

Por otro lado, el citado medio reveló que el director Brett Ratner, y su productora RatPac Entertainment, no es ajeno a proyectos cinematográficos sobre la familia Trump. “Brett dirigió recientemente un documental sobre la primera dama Melania Trump para Amazon MGM Studios, que se estrenará en cines el 30 de enero”, señaló.

El 2017, Brett Ratner fue acusado por la modelo Melanie Kohler de agresión sexual. Luego, el propio Ratner presentó una demanda por difamación. Ambos llegaron a un acuerdo en otoño de 2018. Del mismo modo, Gal Gadot pidió que Ratner no estuviera en la producción de Wonder Woman 2, algo que finalmente sucedió.

Jackie Chan y Chris Tucker brillaron en la saga Una pareja explosiva

Jackie Chan y Chris Tucker se volverán a juntar para una nueva película de Una pareja explosiva. En la trama de la primera película, Chan encarna a Lee, un inspector de la policía de Hong Kong que debía viajar a Estados Unidos para investigar el secuestro de la hija de un diplomático chino.

Del mismo modo, Tucker interpretó a James Carter, un impulsivo policía de Los Ángeles, quien se vuelve aliado de Lee para rescatar a la hija del embajador extranjero y pelear contra mafiosos chinos. Lee y Carter logran rescatar a la rehén y se convierten en grandes amigos.

¿Cómo se originó la idea de Una pareja explosiva 4?

La cuarta película de Una pareja explosiva ya se venía voceando desde hace algunos años. El 2022, el propio Jackie Chan confirmó que ya se estaba trabajando en el proyecto.

“Estamos hablando de la parte 4 en este momento”, comentó el famoso actor y acróbata durante el Festival de Cine del Mar Rojo, según señaló Deadline.

Por otro lado, en agosto de 2024, se conoció la posibilidad de rodar la película teniendo a Brett Ratner como director y productor.

Del mismo modo, New Line, productora de la saga, autorizó la venta de licencias en otros países mientras que el productor Tarak Ben Ammar conservó los derechos para realizar la cuarta entrega bajo su sello Eagle Pictures.

