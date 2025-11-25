Jackie Chan y Chris Tucker se unen para nueva película de 'Una pareja explosiva' en Paramount

Donald Trump habría "presionado" a Paramount para encargarse de la secuela de Una pareja explosiva. | Fuente: EFE

¿Donald Trump “presionó” para la película Una pareja explosiva 4?

La noticia del anuncio de la cuarta película de Una pareja explosiva tendría como ingrediente una supuesta presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a David Ellison y los otros ejecutivos dueños de Paramount, para hacerse cargo del filme.

Según mencionó Deadline, el portal Semafor, citó el domingo a una fuente familiarizada con las conversaciones para la película, quien le informó que Trump “presionó a los Ellison para que revivieran la franquicia Rush Hour (Una pareja explosiva)”.

Por otro lado, el citado medio reveló que el director Brett Ratner, y su productora RatPac Entertainment, no es ajeno a proyectos cinematográficos sobre la familia Trump. “Brett dirigió recientemente un documental sobre la primera dama Melania Trump para Amazon MGM Studios, que se estrenará en cines el 30 de enero”, señaló.

El 2017, Brett Ratner fue acusado por la modelo Melanie Kohler de agresión sexual. Luego, el propio Ratner presentó una demanda por difamación. Ambos llegaron a un acuerdo en otoño de 2018. Del mismo modo, Gal Gadot pidió que Ratner no estuviera en la producción de Wonder Woman 2, algo que finalmente sucedió.

Jackie Chan y Chris Tucker brillaron en la saga Una pareja explosiva

Jackie Chan y Chris Tucker se volverán a juntar para una nueva película de Una pareja explosiva. En la trama de la primera película, Chan encarna a Lee, un inspector de la policía de Hong Kong que debía viajar a Estados Unidos para investigar el secuestro de la hija de un diplomático chino.

Del mismo modo, Tucker interpretó a James Carter, un impulsivo policía de Los Ángeles, quien se vuelve aliado de Lee para rescatar a la hija del embajador extranjero y pelear contra mafiosos chinos. Lee y Carter logran rescatar a la rehén y se convierten en grandes amigos.

¿Cómo se originó la idea de Una pareja explosiva 4?

La cuarta película de Una pareja explosiva ya se venía voceando desde hace algunos años. El 2022, el propio Jackie Chan confirmó que ya se estaba trabajando en el proyecto.

“Estamos hablando de la parte 4 en este momento”, comentó el famoso actor y acróbata durante el Festival de Cine del Mar Rojo, según señaló Deadline.

Por otro lado, en agosto de 2024, se conoció la posibilidad de rodar la película teniendo a Brett Ratner como director y productor.

Del mismo modo, New Line, productora de la saga, autorizó la venta de licencias en otros países mientras que el productor Tarak Ben Ammar conservó los derechos para realizar la cuarta entrega bajo su sello Eagle Pictures.