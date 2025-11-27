'Shrek 5': conoce a los dos actores que interpretarán a los hijos del ogro y Fiona

Shrek 5 acaba de revelar a los dos nuevos integrantes que estarán en la esperada película animada de la mano de Universal y DreamWorks.

Por medio de sus redes sociales, la franquicia dio a conocer este jueves que los actores Marcello Hernández y Skyler Gisondo se sumarán al quinto largometraje con el famoso ogro Shrek (Mike Myers), Fiona (Cameron Díaz) y Burro (Eddie Murphy) programado para estrenarse en cines el 30 de junio de 2027.

A través de una divertida interacción de mensajes por chat, Hernández, un comediante de ascendencia cubana-dominicana, y Gisondo, actor que interpretó a Jimmy Olsen en la última película de Superman, conversaron sobre su ingreso a la saga como Fergus y Farkle, los hijos de Shrek y Fiona.

“¿Te enteraste de que voy a protagonizar Shrek 5 contigo? ¡Somos los hijos de Shrek! ¡Aquí vamos!”, escribió Marcello Hernández mostrando su entusiasmo. “¡Sí, tío! ¡Qué emoción! Me estoy metiendo en el personaje. Échale un vistazo”, respondió Skyler mostrando una foto suya con un gorro accesorio de Shrek.

“Me encanta. Puede que me haya pasado un poco”, expresó Hernández compartiendo fotos suyas con maquillaje verde y una peluca para parecerse a los personajes animados de Shrek. “¡Guau! ¡Te ves increíbles, pero... sabes que solo estamos haciendo las voces, ¿no?”, acotó Skyler para que finalmente ambos aparezcan de manera oficial en el elenco.