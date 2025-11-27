Últimas Noticias
'Shrek 5': conoce a los dos actores que interpretarán a los hijos del ogro y Fiona

'Shrek 5' confirmó a los dos nuevos actores para la quinta película de la franquicia.
'Shrek 5' confirmó a los dos nuevos actores para la quinta película de la franquicia. | Fuente: DreamWorks Animation
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Universal y DreamWorks Animation dieron a conocer a los actores que se unirán a Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz y Zendaya. 'Shrek 5' llegará a los cines el 2027.

Shrek 5 acaba de revelar a los dos nuevos integrantes que estarán en la esperada película animada de la mano de Universal y DreamWorks.

Por medio de sus redes sociales, la franquicia dio a conocer este jueves que los actores Marcello Hernández y Skyler Gisondo se sumarán al quinto largometraje con el famoso ogro Shrek (Mike Myers), Fiona (Cameron Díaz) y Burro (Eddie Murphy) programado para estrenarse en cines el 30 de junio de 2027.

A través de una divertida interacción de mensajes por chat, Hernández, un comediante de ascendencia cubana-dominicana, y Gisondo, actor que interpretó a Jimmy Olsen en la última película de Superman, conversaron sobre su ingreso a la saga como Fergus y Farkle, los hijos de Shrek y Fiona.

“¿Te enteraste de que voy a protagonizar Shrek 5 contigo? ¡Somos los hijos de Shrek! ¡Aquí vamos!”, escribió Marcello Hernández mostrando su entusiasmo. “¡Sí, tío! ¡Qué emoción! Me estoy metiendo en el personaje. Échale un vistazo”, respondió Skyler mostrando una foto suya con un gorro accesorio de Shrek.

“Me encanta. Puede que me haya pasado un poco”, expresó Hernández compartiendo fotos suyas con maquillaje verde y una peluca para parecerse a los personajes animados de Shrek. “¡Guau! ¡Te ves increíbles, pero... sabes que solo estamos haciendo las voces, ¿no?”, acotó Skyler para que finalmente ambos aparezcan de manera oficial en el elenco.  

El comediante Marcello Hernández y el actor Skyler Gisondo se unen al elenco de 'Shrek 5'.
El comediante Marcello Hernández y el actor Skyler Gisondo se unen al elenco de 'Shrek 5'. | Fuente: Instagram

¿Quiénes son los actores que interpretarán a los hijos de Shrek?

Skyler Gisondo

Es un actor estadounidense de 29 años nacido en Palm Beach, Florida. Comenzó su carrera actoral desde niño apareciendo en comerciales y series de televisión infantiles. En su adolescencia, fue ganando, reconociendo en series como: Everybody Loves Raymond, Cold Case y CSI: Crime Scene Investigation.

Su despegue en el cine comenzó con su papel de Howard Stacy en The Amazing Spider-Man (2012) y su secuela The Amazing Spider-Man 2 (2014). Logró mayor notoriedad al interpretar a James Griswold, el hijo de Ed Helms y Christina Applegate, en la comedia Vacation (2015), una secuela de la franquicia National Lampoon’s Vacation.

Este 2025, Gisondo interpreta al reportero Jimmy Olsen en la última película de Superman dirigida por James Gunn. Se espera que vuelva a interpretar al personaje en la secuela Man of Tomorrow el 2027.

Marcello Hernández

Marcello Andrés Hernández-Gonzáles es un actor y comediante estadounidense de origen cubano y dominicano. Ha sido miembro del elenco del programa de comedia de NBC, Saturday Night Live, desde la temporada 48 en 2022.

Inició su carrera como comediante en videos cortos de comedia en sus redes sociales, así como presentando el programa semanal Only in Dade sobre su hogar de Miami, en TikTok. 

En 2022, se unió al elenco de la serie de comedia de NBC, Saturday Night Live, convirtiéndose en el primer miembro del elenco del programa de la Generación Z.

Es conocido por interpretar al personaje recurrente de Domingo, el amante de Kelsey, una novia interpretada por Chloe Fineman.

La película 'Shrek 5' está programada para estrenarse en cines el 30 de junio de 2027.
La película 'Shrek 5' está programada para estrenarse en cines el 30 de junio de 2027. | Fuente: DreamWorks Animation

¿Cuándo se estrena Shrek 5 en los cines? 

Universal y DreamWorks Animation anunciaron que Shrek 5 llegará a los cines de Estados Unidos el 30 de junio de 2027. Esperando también su llegada a Latinoamérica, incluido el Perú. 

¿Quiénes integran el elenco de Sherk 5?

Hasta el momento, el elenco confirmado incluye a:

  • Mike Myers como Shrek.
  • Eddie Murphy como Burro.
  • Cameron Diaz como Princesa Fiona.
  • Zendaya como Felicia.
  • Chris Miller como El Espejo Mágico.
  • Cody Cameron como Pinocho.
  • Skyler Gisondo como Farkle (hijo de Shrek y Fiona). 
  • Marcello Hernández como Fergus (hijo de Shrek y Fiona).

¿Cuántas películas de Shrek se estrenaron en el cine?

Shrek cuenta con cuatro películas en total. Fue el 2001 que se estrenó el primer largometraje de Shrek con los protagónicos de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Díaz sobre la vida de un ogro solitario que busca a la princesa de un castillo acompañado de su nuevo amigo Burro.

El éxito de Shrek fue tanto que los directores Andrew Adamson y Vicky Jenson, a cargo de la productora DreamWorks, decidieron hacer tres películas más: Shrek 2 (2004), Shrek tercero (2007), Shrek para siempre (2010). Posteriormente, DreamWorks Animation decidió hacer los spin-offs: El gato con botas (2011) y El gato con botas: el último deseo (2022).

Shrek 5 shrek

