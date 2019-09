Pierce Brosnan cree que es tiempo que una mujer ocupe el rol de James Bond. | Fuente: AFP

El ex James Bond, Pierce Brosnan, cree que es tiempo de que una mujer tome el rol del agente 007 en el cine. En medio de los rumores de que la actriz Lashana Lynch ("Capitana Marvel") asumirá el rol del espía, el intérprete irlandés apoya la decisión de poner a una mujer al frente.

"¡Sí! Creo que hemos visto a los hombres hacerlo por los últimos 40 años, apártense chicos y pongan a una mujer allí. Creo que sería estimulante, sería emocionante", comentó Brosnan que salvó al mundo como James Bond en cuatro oportunidades.

No obstante, duda que este cambio se vaya a realizar en los próximos años debido a los actuales productores. "No creo que eso vaya a suceder con los Broccolis. No creo que eso vaya a suceder bajo su vigilancia", agregó al portal Hollywood Reporter. El primer productor de las películas del agente 007 fue Albert R. Broccoli. Desde los noventas, están a cargo Michael G. Wilson y Barbara Broccoli.



Pierce Brosnan reconoció la relevancia del movimiento #MeToo ─"ha sido necesario en nuestra sociedad"─ en los útimos años. Pensando en cómo la franquicia debería abordar a James Bond en este contexto, cree que la saga tendrá que cambiar con los tiempos.

Daniel Craig interpretará, por quinta vez, al agente 007. Él se encuentra grabando la película "No Time To Die", la número 25 de la saga que se estrenará el 3 de abril de 2020 en el Reino Unido.

Pierce Brosnan apoya a Greta Thunberg, adolescente activista en temas de medio ambiente. | Fuente: AFP

APOYA A THUNBERG



Por otro lado, el ex James Bond apoyó a la adolescente activista sueca en temas de medio ambiente Greta Thunberg, pero dijo que ella debe ser protegida. "Ella debe tener cuidado, debe ser protegida", sostuvo.

Al pedir a la gente que se convierta en activista local en temas de medio ambiente, Pierce Brosnan citó como ejemplo a Thunberg. En muchos casos, dijo, "todo comienza con los niños [...] Pueden ver eso con Greta, que tiene tanta influencia, un poderoso impacto en la gente" señaló.

Greta Thunberg, que solo tiene 16 años, se ha convertido en un ícono del cambio ambiental desde que empezó a manifestar frente al parlamento sueco en agosto de 2018 pidiendo a los políticos reducir las emisiones de carbono y ayudar a bajar el calentamiento global.

Brosnan desempeñó el papel de James Bond cuatro veces entre 1995 y 2002 antes de pasar la antorcha al actual Bond, Daniel Craig.

El actor y su esposa realizaron un documental titulado "Paraíso envenenado" sobre la industria agroquímica en Hawaii. (Con información de AFP)